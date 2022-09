Vocación VS Trabajo

¿Te has sentido fastidiado, estresado o demasiado cansado en tu trabajo? Probablemente has pensado que vivir para continuar haciendo lo mismo que has estado haciendo durante los últimos años, simplemente no tendría ningún sentido. Has experimentado vacío, hastío y demasiada frustración acumulada.

Si te ocurre lo anterior, es probable que durante un largo periodo de tiempo te hayas dedicado a trabajar solamente para ganar dinero y pagar cuentas, porque ser exitoso dentro del mundo capitalista, implica tener mucho dinero y un gran poder adquisitivo. Tal vez alguien te convenció de elegir una carrera por ser rentable o porque te permitiría lujos; quizá continuaste con la tradición familiar de convertirte en abogado, medico, o seguir con la empresa familiar, sin importar si ello tenía o no sentido para ti, dejando tu vida encerrada dentro de esas cuatro paredes, ahorrando mucho dinero, sí, pero también toneladas de frustración y amargura. Ahorrando también tu potencial, tan bien guardado en la bóveda profunda de tu ser traicionado, esperando a que un día llegue ese mejor momento para dejarlo salir.

La vocación es la única llave que le permite al ser humano realizarse. Realización que se deriva del amor, comprendido éste, como el supremo anhelo de ser, de ser quien ya se es en potencia. Cuando una persona descubre su vocación y la implementa, entonces se convierte en el gran poema de su propia existencia. Aquel que está en ejercicio de su vocación, no trabaja nunca, todo es goce, disfrute y placer infinito envuelto en la máxima creatividad.

La vocación no se inventa, ésta se descubre. Para ello, debe haber una gran exploración interna e íntima, es decir, un profundo conocimiento de ti mismo y de tu ser, a partir del cual puedas descubrir en donde están tus máximas capacidades, habilidades y talentos, que en términos generales coinciden con aquellas actividades que más disfrutas hacer.

El ser humano tiene una estructura interna a partir de la cual desarrolla todas y cada una de las actividades que lleva a cabo en su día a día. Esta estructura está conformada por cinco potenciales: instintivo, emocional, racional, motriz y sexual. Cada uno de ellos tiene funciones específicas. Y es justamente a partir de conocer tus potenciales, sus lados fuertes y sus lados débiles que puedes descubrir tus vocaciones, ya que no solamente contamos con una vocación, sino con varias. Sin embargo, no basta con descubrir tu vocación, es importante asumirla e implementarla, o sea, llevarla a cabo y vivirla. Realizar tu vocación tiene implicaciones profundísimas en tu vida. Conlleva fidelidad a ti mismo y a tu propio ser, entraña convertirte en lo que ya eres en potencia, es decir, llevas dentro la semilla, pero hasta que pones en marcha tu vocación es que te conviertes en tu obra maestra, dando y aportando a los demás lo mejor de ti mismo. Quien ha puesto en práctica su vocación entiende que nació para entregarse a los demás, ofreciéndoles aquello que sabe hacer mejor y que además disfruta tanto hacer, ganando en realización y brindando servicio a los demás.

La trascendencia de la vocación es tal, que aún frente a la disyuntiva entre una relación o la propia vocación, ha de elegirse la vocación. Toda vez que, la renuncia a la vocación ya por una relación o por cualquier otra razón, lleva implícita una traición a uno mismo, una infidelidad a tu ser, que se paga con la vida misma, toda vez que tú eres la única persona a quien debes ser plenamente fiel. Tu pareja es aquella con quien puedes estructurar un proyecto de vida en común, que sea armónico y dentro del cual se han respetado ambas vocaciones.

Para conocer más acerca de tus potenciales, sus funciones, sus lados fuertes y débiles y así descubrir tu vocación, te invito a una consulta conmigo donde exploraremos tu ser y todas las posibilidades que la vida te ofrece para realizarte.

