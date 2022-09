Temiendo por su seguridad, Laura Zapata culpa a Yolanda Andrade de todo lo que le pueda pasar

Laura Zapata y Yolanda Andrade tuvieron una amistad de décadas. Sin embargo, la batalla de acusaciones entre ambas parece no tener fin luego de que la villana de las telenovelas asegurara en una entrevista que México es un país de “huevones”.



“La huevona eres tú”, le dijo Andrade a través de Twitter, acusándola de vivir de su media hermana Thalía. La amistad entre Yolanda Andrade y Thalía fue después puesta en entredicho por Laura Zapata, quien el pasado fin de semana aseguró que su madre, doña Yolanda Miranda, no llegó a dar el visto bueno entre la amistad que tenían Thalía y Yolanda Andrade.

“Mi mamá no permitía que esta señora se acercara a Thalía y ya”, dijo, “desconozco el porqué, pero mi mamá no quería esa amistad para mi hermanita”. Andrade no se quedó callada y respondió a través de un audio que envió a Gustavo Adolfo Infante. Él lo reprodujo en el show ‘De primera mano’ el Martes 6 de Septiembre.

” Siempre mete a Thalía, yo la reto por favor, una vez más, a que haga una entrevista y no meta a su hermana a ver de qué va hablar. Esta señora ya le está sacando a lo que dijo: ya no estás siendo responsable, Laura Zapata, de lo que tú dijiste de los mexicanos, de nosotros los mexicanos. Tú dijiste que somos unos ‘huevones’, después te arrepentiste y quisiste hacer una aclaración que quedaste peor, como siempre, y como siempre metes a tu hermana Thalía. ¿Qué tiene que ver Thalía con las cosas que tú dices?, ya estás bastante grandecita para hacerte responsable, señora Laura Zapata, de lo que tú dices”, comentó Yolanda Andrade.