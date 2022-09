¿Quién es Joelle Rich? La nueva novia abogada de Johnny Depp presente durante el juicio de Amber Heard

Johnny Depp perdió su caso de difamación en el Reino Unido contra The Sun en 2020, pero podría haber obtenido una victoria, ya que ahora está saliendo con la abogada que lo representó en el Tribunal Superior, Joelle Rich.

Los fanáticos de Depp lo relacionaron previamente con Camille Vasquez, su abogada en el exitoso caso de difamación de Virginia contra Amber Heard, donde Rich no estaba en el equipo.

¿Quién es Joelle Rich?

Rich fue a una escuela independiente en el norte de Londres antes de graduarse de la Universidad de Birmingham y estudiar en la Facultad de Derecho de BPP para especializarse en medios y entretenimiento, propiedad intelectual y adquisiciones comerciales y privadas.

Todavía tiene su sede en el Reino Unido, ya que es socia del bufete de abogados internacional Schillings, y su LinkedIn se jacta de tener “experiencia en disputas por difamación, privacidad y derechos de autor” y “trabaja para defender la reputación contra acusaciones falsas y difamatorias en forma impresa, en línea y en las redes sociales.’

Todavía está casada con otro hombre, aunque eso no es algo que hubiera detenido al personaje más querido de Depp, Jack Sparrow. Ha tenido dos hijos con su ex esposo, algo que tiene en común con Depp, quien comparte un hijo Jack y una hija Lily-Rose con su ex Vanessa Paradis.