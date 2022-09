Querétaro lleva a Nueva York acciones ante el cambio climático

El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, realiza una gira de actividades en la ciudad de Nueva York, en donde participará en la “New York Climate Week”, evento en el que se celebrará la asamblea general de la Coalición Under2.

Como parte de las actividades programadas, el funcionario estatal se reunió con la Consejera del Ministerio de Agricultura y Medio ambiente de la Provincia de Navarra en España, Itziar Gómez López, con quien platicó respecto a la gestión de residuos hacia la economía circular y de implementación de estrategias que permitan involucrar a la ciudadanía en proyectos, tanto públicos, como privados.

Igualmente, Del Prete Tercero asistió a un encuentro con gobernadores, premiers y funcionarios integrantes de la Coalición Under 2, el cual tuvo como objetivo establecer una alianza de alcance subnacional para compartir y acelerar la aplicación de acciones encaminadas al combate al cambio climático, así como aumentar la colaboración entre los participantes para crear cooperación competitiva para todos los estados y regiones.

Algunos de los participantes en este encuentro fueron la CEO de The Climate Group, Helen Clarkson, OBE; el CEO de Empire State Realty Trust, Anthony E. Malkin; el presidente de la junta del Reino Unido de The Climate Group, Mike Rann; el presidente de la Junta de The Climate Week, Bill Ritter Jr., representantes de Quebec, Sao Paulo, Navarra, California y Alemania.

La colación Under2 es una agrupación de gobiernos subnacionales comprometidos con mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 °C, realizan esfuerzos para alcanzar los 1.5 °C, forma parte del Colectivo Climate Group, el cual establece como misión impulsar la acción climática para llegar a un mundo con cero emisiones netas de carbono para el 2050.

Durante la agenda establecida, el titular de la SEDESU y la comitiva que lo acompaña darán a conocer los mecanismos de descarbonización implementados en el estado, así como el sello de bajo carbono, dotando a las empresas de herramientas que les permita incrementar su competitividad y así generar un crecimiento potente, sostenido y sustentable.



Además, tendrá una participación en la “Forest Declaration Platform” a cargo de la ONU, en donde expondrá las acciones implementadas desde Querétaro para reconocer el trabajo realizado en cuanto al mantenimiento de los bosques de la entidad.