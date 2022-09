Muere Marciano Cantero vocalista de la banda Enanitos Verdes

Fue una de las voces más reconocibles para irrumpir en el rock latino durante la década de los 80, período en el que el género reinó casi sin freno, sobre todo a mediados de la década, y especialmente en Chile. Un legado que acaba de llegar a su fin.

Según reportan medios argentinos, falleció Horacio Eduardo “Marciano” Cantero Hernández de 62 años, mítico cantante, bajista y líder de Los Enanitos Verdes, una de las bandas emblemáticas del Rock Argentino. Estaba hospitalizado desde finales de Agosto, en la Clínica Cuyo de la Ciudad de Mendoza, su ciudad natal en Argentina.

El artista había sido ingresado de urgencia días atrás por un dolor abdominal, lo que obligó a ser hospitalizado. Los médicos detectaron una “afección renal”. Su cuadro de salud empeoró el miércoles 7 de Septiembre, según indicaron familiares. Le habían quitado un riñón y parte del bazo.

Minutos después de conocerse la información sobre su muerte, su hijo Javier habló con la prensa local en la puerta de la clínica. “Por más que estoy muy triste, tengo 30 años y estos 30 años que pude pasar con él fue un regalo. No puedo evitar estar feliz por el gran hombre que fue y por todo el amor que le fue devuelto estos días”, dijo el joven.

Al ser consultado sobre las últimas horas de su padre, Javier dijo: “Después de la operación no tuvo momentos tan buenos. Hoy estuvo mejor, pero la verdad es que la situación era crítica. La verdad es que la imagen no era muy buena. Quiero que lo recuerden no solo como el compositor, el cantante, el artista que fue, sino también como una persona maravillosa y mi mejor amigo en el mundo”, dijo el familiar del cantante en diálogo con Los Andes. “Él siempre decía en todas las entrevistas que ‘Friends’ -por la canción- la compuso porque quería que su hijo fuera su mejor amigo, y se cumplió y él lo sabía, así que eso me deja en paz”, completó muy avergonzado.

La partida del músico fue abrupta y sorpresiva, ya que la agrupación acababa de finalizar la gira que celebraba el 40 aniversario del inicio de su carrera. Se presentaron en México y Estados Unidos, y en Octubre planeaban viajar a Perú.