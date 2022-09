Motociclistas unidos en la lucha contra el Cáncer

LA ESTAFETA ROSA, es el movimiento altruista más grande del motociclismo a nivel nacional, el cual busca obtener recursos para instituciones que apoyan a personas con cáncer; y es portando la estafeta en motocicletas por toda la nación, haciendo el recorrido de extremo a extremo, las instituciones seleccionadas deben estar perfectamente constituidas y con más de 3 años de estar operándola, el proyecto durará de menos 32 años pues cada año se entrega a un estado diferente, siendo está la 7ª. edición brindando al estado de Durango todo el apoyo, en específico al Patronato Estatal de Cancerología del estado de Durango.

Otros estados que ya fueron apoyados son:

Baja California Norte

Chihuahua

Sinaloa

Puebla

Baja California Sur

Yucatán

Todos los motociclistas que hacen colecta en sus estados, entran a la rifa que se hace al llegar al fin del viaje por todo el país, se quitan los que ya fueron apoyados, y se van dando uno por uno los restantes, hasta que queda el ganador para que reciba el apoyo en su estado.

Un niño con cáncer le pregunta a Dios… Señor porque me diste esta enfermedad tan terrible…. Dios le responde, … Para poner a prueba la humildad y voluntad de la gente…. El niño pregunta, pero me dijiste qué me vas a mandar un ángel como lo voy a reconocer…. Dios le dice “vendrá vestido de negro montado en su caballo de acero y se hace llamar MOTOCICLISTA”

LOS TIEMPOS DE DIOS SON PERFECTOS.

UNETE A LA ESTAFETA CONTRA EL CANCER DURANGO 2022.