La verdadera razón por la que Charles no se casó con Camilla en primer lugar

Fue uno de los momentos más icónicos de “recuerda dónde estabas y cuándo” del siglo pasado: el 29 de Julio de 1981, el entonces príncipe Carlos se casó con Lady Diana Spencer en una boda de cuento de hadas vista por 750 millones de personas. Fue, como dijo Diana más tarde, el peor día de su vida. “No puedo casarme con él”, les dijo a sus hermanas durante un almuerzo previo a la boda.

Pero ella lo hizo. Por supuesto, todos conocemos el final de esa historia. El infeliz matrimonio forjado por el escándalo terminó en divorcio en 1996, pero no antes de que el amor perdurable de Charles por Camilla Parker Bowles se hiciera de conocimiento público

En 2005, el príncipe Carlos finalmente se casó con Camilla y, según todos los informes, son tan felices juntos como Diana, quien murió en ese trágico accidente automovilístico en 1997.

Hoy, después de la muerte de la reina Isabel y el recién ascendido rey Carlos III al trono con la reina consorte a su lado, está claro que su amor ha perdurado desde que comenzaron a salir en 1972. Entonces, ¿por qué Carlos no se casó con Camila en primer lugar?

La pregunta fue abordada en la biografía de Sally Bedell Smith, Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life. Según Bedell Smith, desde el principio, Charles adoraba a la entonces Camilla Shand, que tiene una edad cercana a Charles (Diana era 13 años menor) y siempre lo ha tratado como un igual en lugar de como alguien a quien idolatraba. Sin embargo, la familia real no estaba interesada en tener a Camilla como su princesa.

Por un lado, se la percibía como una mujer “experimentada”, lo que no era un buen comienzo para la familia real en ese entonces en términos de una esposa adecuada para el Príncipe Carlos. Por otro lado, no se la percibía como lo suficientemente “aristocrática” para ser una princesa, según The Duchess: Camilla Parker Bowles and the Love Affair That Rocked the Crown de Penny Junor.

“Encantado de que ustedes dos tengan una aventura, pero esto absolutamente no puede terminar en matrimonio”, le aconsejó el tío abuelo del príncipe Carlos, Lord Mountbatten, según el documental The Real Camilla: HRH the Duchess of Cornwall.

Poco después, Charles fue llamado por negocios navales en el extranjero y aprovechó el tiempo para poner distancia entre él y Camilla. Camilla se tranquilizó al volver a conectarse con su antiguo novio, Andrew Parker Bowles. Y ahí es precisamente donde Bedell Smith teoriza que se tramó un plan para casar a Camilla con Andrew.

El rey Carlos y Camilla Parker Bowles tuvieron su ansiado final feliz en 2005, cuando se casaron en una ceremonia civil a la que su madre, la reina Isabel, no asistió (aunque sí asistió a la recepción). En ese momento, Camilla recibió el título de “Su Alteza Real la Duquesa de Cornualles“, y ahora que Carlos es rey, se la conoce como “Reina Consorte”.