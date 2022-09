Inaugura Gobernador Foro Querétaro Código Nacional de procedimientos civiles y familiares: retos y desafíos

En refrendo a una legislación eficiente que garantice justicia en todo el estado, el gobernador Mauricio Kuri González, asistió al Foro Querétaro “Código Nacional de procedimientos civiles y familiares: retos y desafíos”, en donde señaló que es necesario unificar bases, criterios y trámites, así como promover la escucha permanente de la ciudadanía y de quienes trabajan en la aplicación de la ley.

“En Querétaro tenemos claro que la única forma de tener un crecimiento sustentable es apostarle al Estado de Derecho, es apostarle a las instituciones (…). En Querétaro le apostamos a esto, le apostamos a tener empresas en la formalidad, le apostamos a la única forma de bajar la pobreza con la empresa, y por eso creo que tenemos que apostarle a tener este tipo de debates, este tipo de rebote de ideas para poder llevar la realidad a la necesidad que tenemos el día de hoy”, expresó.

El mandatario estatal destacó la sinergia generada entre los distintos órdenes de gobierno y las diferentes instituciones dedicadas a la impartición de la justicia, quienes de manera coordinada promueven la paz y la seguridad en la entidad; bajo este tenor, exhortó a la ciudadanía a sumarse y participar de manera activa en el rumbo de un estado en igualdad de justicia y respeto al Estado de Derecho.

“No podemos pensar en tener un mejor México, pensar en llevar a Querétaro al siguiente nivel, si no tenemos un sistema de justicia rápido, expedito y confiable; y, esa es una gran tarea que tenemos que hacer todas las y los queretanos, no solamente le corresponde al Poder Judicial, no solamente al Poder Ejecutivo, no solamente al Legislativo, sino que también a las y a los queretanos que queremos vivir en un estado de paz”, refirió.

En su intervención, la presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ana Margarita Ríos Farjat, explicó la importancia de contar con un código de procedimientos civiles y familiares, y así homologar procedimientos, trámites, tiempos, términos, plazos y estructuras, facilitando el acceso a la justicia a través de instituciones transparentes, claras y confiables.

“Nos da ciertamente la oportunidad como nación, de arrancar hacia nuevos horizontes, de corregir situaciones que se hayan presentado, en este sentido son muy importantes foros como este para recabar todo lo posible de espíritu crítico sobre el marco jurídico existente, para que no se presenten esos vicios en lo que se aspira tener”, informó.

Mientras que, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Rafael Espino de la Peña, afirmó que en el Senado están convencidos de que dialogar siempre permite llegar a soluciones más inteligentes y certeras, por lo que la legislación de aplicación única en el país garantiza la misma experiencia de justicia para todas y todos los mexicanos, sin excepción alguna.

Asimismo, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Mariela Ponce Villa, mencionó algunos aspectos que reflejan la exigencia de una legislación moderna y acorde a las necesidades y al reclamo de los justiciables, entre los cuales se encuentra la incursión a mecanismos tecnológicos que permitan la ejecución de acciones en menor tiempo y con mayor facilidad para todas las partes.

En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Felipe Fernando Macías Olvera, mencionó que por medio de los ejercicios presentes en el foro, se entregará un mecanismo jurídico legislativo de alta calidad y eficiencia para la sociedad, con lo cual se asegura el acceso a la justicia en todo el país.