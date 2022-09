Es oficial, “Chicharito” y Vela no irán al Mundial Qatar 2022

El director técnico de la Selección Mexicana de fútbol, el argentino Gerardo “Tata” Martino, descartó definitivamente convocar a los delanteros Javier “Chicharito” Hernández y Carlos Vela para el Mundial Qatar 2020.

A pesar del buen nivel que ambos jugadores han mostrado en sus clubes, el estratega corto de tajo las especulaciones y dimes y diretes sobre si convocaría a la dupla mexicana.

“En el caso de Carlos Vela, él hace más o menos tres años y medio me comunicó que prefería no ser convocado a la selección de México y eso no cambió. En el caso de Javier Hernández simplemente me he definido por otros centros delanteros”, dijo Martino en conferencia de prensa.

Vela, quien milita en el club Los Ángeles de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, jugó las Copas del Mundo de 2010 y 2018.

Hernández, quien milita en LA Galaxy de la MLS, jugó los Mundiales de 2010, 2014 y 2018, además es el máximo goleador de la selección mexicana.

La Selección Mexicana enfrentará a los representativos de Perú y Colombia el 24 y 27 de septiembre, respectivamente , en los últimos partidos de preparación antes de que Martino defina la convocatoria para el Mundial que inicia el 20 de noviembre.