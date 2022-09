Conócete y conocerás el universo: Sócrates

¿Por qué consideras que es importante conocerte a ti mismo? Con frecuencia escuchamos sobre la trascendencia de conocerse a uno mismo, sin embrago, en años de estudio, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, jamás nos enseñan a hacerlo. No comprendemos qué es exactamente lo que tengo que saber sobre mí mismo y menos por donde comenzar a estudiarme.

Si te dijera que una persona no vive los hechos, sino lo que los hechos significan en su mente, entonces tal vez te interesarías en encontrar el origen de tus significados.

Un hecho como tal, no afecta de igual forma a una persona que a otra, para alguien una situación determinada puede representar una tragedia, mientras que, para alguien más puede ser una liberación. Sabemos que lo que te desquicia de una persona, no necesariamente es molesto para otra. En este sentido es que un individuo no vive un hecho como tal, sino lo que ese hecho significa en su conciencia.

Nuestras emociones están directamente vinculadas a nuestros pensamientos, estos las determinan. Por lo tanto, aquello que pensamos sobre las cosas, las personas y los hechos de nuestra vida, afecta directamente a nuestras emociones. Y más aún, si te dijera que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus emociones, entonces tal vez te interesaría comenzar a trabajar en tu auto descubrimiento, porque es justamente aquí donde radica la importancia de conocerte a ti mismo. Para saber y comprender de donde provienen tus pensamientos y la forma en la que ves y traduces la vida, para así poder encontrar una mejor ruta, mucho más amable para ti mismo.

El Buda decía que tus pensamientos son tus peores enemigos, ya que nadie puede hacerte tanto daño como tú mismo a través de tus pensamientos. Esto sin duda se debe a que elegimos pensar aquello que es más doloroso y más negativo para nosotros mismos, viviendo un calvario de cada experiencia. Pero, ¿De dónde provienen tus pensamientos? ¿Hay alguna manera de modificar tu mentalidad?

Existen distintos tipos de juicios: juicios de hecho; los cuales son meras descripciones objetivas de la realidad, por ejemplo, “llueve, es un día caluroso, falleció mi perro”, etc. Este tipo de juicios no emite opinión, simplemente describe los hechos tal cual son y al emitirlos no generamos emociones. Pero los juicios de valor son aquellos a los que les atribuimos un adjetivo, por ejemplo, “no puede ser, está terrible el transcrito, el calor esta espantoso, que niño tan latoso”, etc. Este tipo de juicios, conllevan una carga emocional importante. Emociones ellas, derivadas de tus juicios. Una persona vive sus propios juicios, es decir, tus juicios es lo que piensas de algo o de alguien y ellos te generan las emociones que sientes. Lamentablemente solemos creer que aquellas cosas que juzgamos negativamente, lo son para todas las personas y que está bien sentirse mal respecto a determinados hechos de la vida. Ello se comprende así, ya que culturalmente hemos sido educados y condicionados con ciertas creencias o formas de pensar que no necesariamente son buenas para nosotros mismos. Nos han hecho creer que debemos sufrir y sentirnos mal con ciertos eventos o situaciones, cuando ello no es así en realidad.

Para modificar nuestro sistema de pensamientos y mentalidad es imprescindible adquirir nueva información, con la cual puedas generar nuevas arquitecturas cerebrales. Es prácticamente imposible cocinar una nueva receta con los mismos ingredientes que la anterior, para ello requerirías nuevos ingredientes. Lo mismo ocurre con tus pensamientos, para poder generar nuevos significados, debes adquirir nueva información que te permita tener una perspectiva distinta de las cosas.

Por ello se vuelve fundamental acudir a consulta, donde descubrirás el origen de tus pensamientos, pero mejor aún, nuevo conocimiento, con el que crear una nueva realidad y elevar la calidad de tu vida al cambiar tus emociones, por unas mucho más amables para ti mismo.

Lic. Michelle Martos Ramírez

Consultora en Semiologia de la Vida Cotidiana

Cel 442 2302398

FB / Insta Encontrando.te