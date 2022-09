¡Benditas redes sociales!, evidencian a maestra que calificó de imbéciles a sus alumnos

Una maestra de primaria en el estado de Puebla fue evidencia a través de redes sociales, luego de que calificó de “imbéciles, idiotas y retrasados mentales” a sus alumnos.

La mentora, asignada a la educación en el Centro Escolar “Espinosa Yglesias” del municipio de Amozoc, fue captada en video en el momento en que platica con sus alumnos durante la clase, pero en un momento determinado comienza a empieza proferir los calificativos.

“Hay que trabajar, que hacer cosas útiles, que se les quite lo retrasado mental, yo sé como es eso, tu no, porque no eres tú. Es gente estúpida, de verdad porque no fue a la escuela y se comporta como idiota, él no lo hace, ustedes no lo hacen, apenas me doy cuenta que son gente imbécil”, dijo la encargada de impartir clase.