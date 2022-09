Apple presenta el nuevo IPhone 14

Apple sorprende con los lanzamientos de este año durante su tercera keynote de 2022, donde el gigante tecnológico de Cupertino anunció la salida al mercado de sus nuevos productos, donde la piedra angular el nuevo iPhone 14.

El nuevo iPhone 14 de Apple fue lo más esperado entre los fieles clientes del gigante tecnológico.

Los nuevos iPhone 14 fueron presentados en solo cuatro modelos de dos tamaños, que le dan el adiós definitivo al modelo “mini”.

iPhone 14 (6.1 pulgadas)

iPhone 14 Plus (6.7 pulgadas)

iPhone 14 Pro (6.1 pulgadas)

iPhone 14 Pro Max (6.7 pulgadas)

Entre las diferentes en los cuatro modelos están el hecho de que solamente los Pro estrenan procesador, el A16, mientras que los modelos estándar tendrán A15 Bionic, ya conocido en sus antecesores; la primera vez que Apple diferencia sus modelos de la misma generación por tener un chip distinto.

Mientras que el Iphone 14 y el Plus no muestran cambios drásticos, los modelos Pro eliminan definitivamente el notch, la muesca que ha acompañado a la marca desde el iPhone X y en cambio anexa Dynamic Island, una especie de led que muestra las notificaciones y apps abiertas que puedas dejar en un segundo plano para seguir interactuando con la pantalla

Además, se mostraron mejoras en las cámaras cuyos sensores alcanzan, por primera vez, los 48 megapixeles, además de que se podrá grabar en 4k y su teleobjetivo y gran angular también fueron mejorados para que el usuario pueda obtener mejores fotografías.

También, se anunció de forma oficial la función Always On Display (AOD), o pantalla siempre encendida, que con la actualización iOS16 pondrá a disposición de los usuarios fondos de pantalla listos para el modo siempre activo. Cuando el iPhone se pone a “dormir”, la pantalla no se apaga por completo, si no que se convierte en una especie de reloj que te permite ver notificaciones sin “encender” demasiado los pixeles.

Este modo promete un bajo consumo de energía y solo estará disponible en los modelos Pro.