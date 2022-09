Anunciart invita a vivir la cuarta edición del Torneo de Golf Zibatá

Anunciart, empresa líder en publicidad tradicional y digital, organiza el Cuarto Torneo de Golf Zibatá, que se llevará a cabo el próximo 13 de octubre y donará el 20 por ciento de las ganancias a la la asociación civil Maximiliano María Kolbe.

El director general de Anunciart, Jorge del Villar, informó en rueda de prensa que la cuarta edición del Torneo de Golf tendrá la característica de generar un ambiente familiar y amigable entre los asistentes.

Refirió que el 20 por ciento de las ganancias obtenidas durante el torneo será destinado a casas hogar encargadas de atender a niñas y mujeres en situación de vulnerabilidad.

“Tenemos premios al hole in one; una camioneta Suburban del año en el hoyo 11; en el 14, un reloj de lujo; un coche Ónix en el hoyo 5; en el par tres, una moto de lujo para los ganadores de holding one, y otros premio para los ganadores de oyes”, subrayó.

En la cuarta edición se contará con la modalidad A go go, donde los jugadores hacen su tiro y la mejor posición del grupo es la que se juega.

En la parte gastronómica, habrá vinos de los viñedos más importantes del estado de Querétaro y el restaurante 130​​​​​​ grados Steakhose, especializado en cortes de carne, pondrá a disposición de los asistentes un menú especial.

Jorge del Villar apuntó que como en cada torneo que organiza Anunciart, la cuarta edición del Torneo de Golf Zibatá permitirá hacer networking, además de impulsar un deporte que cada día logra mayor popularidad.

La directora de la Asociación Maximiliano María Kolbe, Cecilia Lamas, agradeció el apoyo que se brindará a 60 mujeres y niñas que viven en su dos albergues en Querétaro, una ubicada en San Pedrito Peñuelas y la Granja Betania en Amealco, cuyo costo de manutención es de 400 mil pesos mensuales y que solo vive del patrocinio y ayuda de las personas.