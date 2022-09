AMLO llama a evitar violencia durante manifestaciones por aniversario del caso Ayotzinapa

A 8 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió evitar la violencia durante las manifestaciones de este lunes por el caso, pues no sólo se trata de lanzar piedras y bombas molotov, sino convencer.

“Lo único es evitar la violencia, porque no es nuevo, ya llevamos años practicando la no violencia en nuestra lucha por la justicia, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia y hay que seguir el ejemplo de quienes nos han enseñado a poner en práctica la resistencia civil pacífica”, dijo.

El mandatario federal consideró que se está avanzando en la investigación, pues se está rompiendo el “pacto de silencio” y de impunidad, y dijo a los padres de los normalistas que su gobierno tiene la voluntad de hacer justicia, aunque en el caso hay provocadores que buscan “administrar conflictos”.

“Por eso mucho ojo con los provocadores, porque esos no quieren la transformación ni la justicia, ellos lo que quieren es administrar conflictos, vivir del conflicto y de la manipulación. Muchos de los que ahora están en contra nuestra”, afirmó el presidente.

López Obrador defendió que se dio “un paso importante” con los recientes hallazgos, así como con las cuatro detenciones de militares presuntamente involucrados y del exprocurador Jesús Murillo Karam, quien estaba a cargo de la investigación.

Indicó que de este proceso que se abre va a salir más información y el Gobierno va a “seguir buscando a los jóvenes” y abriendo archivos, sin ocultar nada.

“No significa que se cierra la investigación, ya los (involucrados) que están en el informe y se les comprueba que participaron, porque son presuntamente responsables, ellos van a dar a conocer su versión y van a aclarar si participaron o no participaron, si son culpables o son inocentes, si recibieron órdenes, de quién. Continúa la investigación”, insistió.