San Miguel de Allende recibe lo mejor de la gastronomía y hotelería de México

San Miguel de Allende es sede oficial de premiación de la edición 2022 de MexBest, que se lleva a cabo del 23 al 25 de agosto, donde se reúne lo mejor de la gastronomía y hotelería en un solo lugar que hace latir a México y el mundo.

Con la anfitrionía del Gobierno Municipal que encabeza el presidente Mauricio Trejo, esta ciudad Patrimonio de la Humanidad está congregando a más de 200 invitados en este importante evento promovido por la revista Quién, donde está presente lo mejor del sector hotelero, restaurantero, influencers foodies y jurado; para vivir una experiencia única y de hospitalidad.

Durante la edición 2022, MexBest tiene la participación de un jurado con 25 expertos, quienes reconocerán lo mejor de la gastronomía y la hotelería; después de evaluar alrededor de 150 restaurantes y 60 hoteles en todo el país.

El concepto de este año se enfoca en hacer homenaje al personal de ambos gremios que, a pesar de la crisis por covid-19 que ha generado grandes adversidades al sector, continuó recibiendo, atendiendo y ofreciendo hospitalidad en sus establecimientos.

Dentro de las categorías en la industria restaurantera se encuentran: Best of The Best, Mejor Restaurante de Hotel, Casual Dining, Restaurante Nuevo, Chef Promesa, Mejor Restaurante Local, Mejor Cocina Regional, Mejor Experiencia de Vino, Mejor Servicio y Reader’s Choice.

Las categorías en la industria hotelera son: Best of The Best, Mejor Programa de Bienestar, Mejor Servicio, Escape Romántico, Experiencia Gourmet, Experiencia de Negocios, Escape Familiar, Mejor Programa de Sostenibilidad, Diseño y Arquitectura y Reader’s Choice.MexBest ha tenido como ganadores a grandes personalidades de la industria hotelera y restaurantera, como Enrique Olvera (Pujol), Elena Reygadas (Rosetta), Mikel Alonso (Biko), Rafael Micha (Grupo Habita), entre otros.

Durante el evento se están realizando distintas actividades temáticas, teniendo como sedes principales el hotel Live Aqua San Miguel de Allende, Fábrica La Aurora, Rancho Xotolar, Galería Casa Diana, Finca Luna Serena, entre otros sitios, donde los asistentes podrán disfrutar de catas de mezcal, sesiones de spa, talleres de jabones artesanales, workshop de talavera, cenas y brunch especiales, entre otras actividades que, además de deleitar a los más excéntricos paladares, ofrece un recorrido por los sitios más emblemáticos del destino.

San Miguel de Allende fue elegido como el sitio oficial para celebrar unas de las premiaciones más importantes de la industria restaurantera y hotelera a nivel nacional, compartiendo con los cientos de asistentes las grandes bondades de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad que hace latir a México y el mundo, porque está mejor cada día.