Montadeudas, una nueva forma de “préstamo” en efectivo que deriva en extorsión

Una nueva forma de extorsionar a la ciudadanía es el montadeudas o aplicaciones de supuestos préstamos a través de redes sociales, cuyos operadores defraudan a los incautos por miles de pesos, derivados de un dinero fantasma.

Las extorsiones se llevan a cabo desde call centers, mediante supuestos préstamos en aplicaciones tecnológicas que se promocionan por las redes sociales más populares.

A través de dichas aplicaciones ofrecían préstamos a los usuarios de las mismas; después, de forma amenazante y poniendo en riesgo la seguridad de las personas, exigían réditos impagables y fuera de toda norma.

Diversos usuarios denunciaron perfiles específicos de una red social, quienes se dedicaban al reclutamiento de personal ejecutivo para realizar cobranza vía telefónica.

Generalmente, estas empresas operan como gestoras ante alguna institución financiera y ofrecen créditos de hasta cinco millones de pesos, sin aval ni requisitos. Sin embargo, en su mayoría, solicitan al usuario deposite algún porcentaje del monto solicitado para que el préstamo sea autorizado o bien, para sufragar los gastos de administración y gestoría, sin llegar a su entrega final.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó de las aplicaciones que ofrecen préstamos o créditos de manera rápida y con pocos requisitos” pues pueden tratarse de un fraude.

Al respecto, emitió algunas recomendaciones básicas para evitar caer en la trampa de los estafadores:

* No te dejes engañar por la aparente rapidez para el otorgamiento del crédito que ofrecen algunas empresas (no son financieras y no son reguladas por la Condusef).



*Cerciórate de la identidad y registro de la institución a través del Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) ; es mucho más seguro acudir con instituciones debidamente autorizadas.



*No compartas información personal, contraseñas, NIP o cualquier otro dato de tus cuentas, ni realices transferencias electrónicas o depósitos bancarios, si no estás seguro de la correcta identificación de la entidad que te otorga el crédito.



*Antes de dar la comisión por gastos de gestoría, asegúrate de la viabilidad del crédito.



*Compara todas las opciones de crédito posibles.

Autoridades de la Ciudad de México informaron que se logró la captura de 19 personas, entre ellas dos mujeres de origen extranjero, como parte de los cateos realizados en días recientes para desmantelar empresas de montadeudas en la capital mexicana.

Los cateos se llevaron a cabo en propiedades ubicadas en las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc de la Ciudad de México, donde también fueron incautados más de 300 teléfonos móviles, más de mil chips y equipo de cómputo.

Las aplicaciones identificadas hasta ahora son Guayaba Cash, Limón Cash, Sueño, Gryphus Crédito, Gato de Préstamo, Vamos, Préstamo, Crédito Lana, Main Line, CrediPlus, CH Buró de Crédito.

También se encuentran Mi Préstamo, Dinero Ya, Jose Cash, Fus Money, Ok Crédito, Alval Cred, Lana Hoy, Full Pago, Creditopia, Prestamos México y Credifamilia, entre otros.