La NASA revela impresionantes nuevas imágenes de Júpiter y el Universo

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) publicó dos imágenes inéditas de Júpiter y del Universo que fueron capturadas en excelente calidad, gracias al telescopio James Webb (JWST).

Las ilustraciones, que fueron realizada con los diferentes filtros de la Cámara de Cercanía Infrarroja (NIRCam), destacan por los precisos y visibles detalles de algunos de los fenómenos que ocurren en el planeta más grande de nuestro Sistema Solar.

Dado que la luz infrarroja es invisible para el ojo humano, esta se ha mapeado en el espectro visible. Generalmente, las longitudes de onda más largas aparecen más rojas, mientras que las de onda más cortas se muestran azules.

Un filtro diferente muestra en las auroras alrededor de los polos norte y sur en colores amarillo y verde.

1. Make way for the king of the solar system! 👑



New Webb images of Jupiter highlight the planet's features, including its turbulent Great Red Spot (shown in white here), in amazing detail. These images were processed by citizen scientist Judy Schmidt: https://t.co/gwxZOitCE3 pic.twitter.com/saz0u61kJG