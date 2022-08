Igualdad, migración, inclusión y perspectiva de género serán temas en el Hay Festival Querétaro 2022

Desde sus inicios, uno de los temas prioritarios en la programación del Hay Festival es el de la igualdad y la inclusión, por ello del 1 al 4 de septiembre en el centro de Querétaro se realizarán diversos encuentros en torno a esta temática que es urgente de conversar y repensar en la sociedad mexicana y latinoamericana.



La perspectiva de género se abordará de distintos enfoques culturales, con invitadas e invitados internacionales y locales como Caitlin Moran (Reino Unido), Lucía Lijtmaer (Argentina/España), Dahlia de la Cerda (México), Viet Thanh Nguyen (Vietnam/Estados Unidos), Wilfried N´Sondé (Congo), Bibiana Candia (España), Leila Slimani (Marruecos/Francia), Iris Calderón (México), Isela Xospa (México), Benjamín Kumtantuk Xuxpë (México) y Lydiette Carrión (México). Desde la visibilización, debate y denuncia de problemáticas asociadas a la falta de igualdad de género, estos participantes invitarán al público a dialogar e imaginar formas distintas de abordar estos temas.



La galardonada periodista británica, Caitlin Moran, autora del renombrado libro autobiográfico Cómo ser mujer (2014 ), en el que habla desde las entrañas sobre la relación con su cuerpo, comida, sexualidad, familia y feminismo, entre otras situaciones naturales y de la actualidad, pronunciándose como uno de los momentos históricos más privilegiados para las mujeres. Ahora en 2022 presenta una extensión actualizada de esta obra cuestionándose ¿cómo ser mujer? Desde esta nueva etapa. Caitlin conversará con la reconocida periodista mexicana Gabriela Warkentin en el Teatro de la Ciudad a las 19 h del viernes 2 de septiembre, cabe destacar que esta conversación se transmitirá vía streaming en el FB oficial del evento.



El mismo viernes 2 de septiembre, a las 19 horas en la Cineteca Rosalío Solano – Escenario Gales / Llwyfan Cymru, el escritor y académico Viet Thanh Nguyen (Vietnam/Estados Unidos), quien recientemente publicó su novela El idealista, conversará con el editor Lee Brackstone sobre este extraordinaria historia que abre el panorama de la reflexión en torno al racismo, inmigración y sociedad de consumo, uno de los legados de la Guerra de Vietnam.



Para el sábado 3 de septiembre a las 10:30 de la mañana, también en la Cineteca Rosalío Solano – Escenario Gales / Llwyfan Cymru, el aclamado autor nacido en Congo, Wilfried N´Sondé, estará en conversación con la escritora mexicana Yael Weiss, sobre su más reciente libro titulado Un océano, dos mares, tres continentes (2018), que narra la historia de un sacerdote que es nombrado embajador por el rey de su tierra, en una visita al Papa, este viaje narra el viaje hacia el Nuevo Mundo, en un barco cargado de esclavos. A la misma hora del mismo sábado 3 de septiembre, pero en el espacio escénico del Museo de la Ciudad Lucía Lijtmaer, autora de Yo también soy una chica lista, Ofendiditos y Cauterio, presentará el podcast feminista Deforme Semanal Ideal Total, que en clave de humor habla abiertamente sobre las limitaciones que impone el heteropatriarcado, esta presentación la realizará con la locutora y escritora mexicana Elvira Liceaga.



A las 17 horas del sábado 3 de septiembre, en la Cineteca Rosalío Solano – Escenario Gales / Llwyfan Cymru, la periodista Leila Slimani (Marruecos/Francia) conversará con Yael Weiss sobre su tercera novela titulada El país de los otros (2021), que aborda la historia de un matrimonio marroquí que debe enfrentarse a la discriminación y migración de su familia después de la Segunda Guerra Mundial. A las 17 horas también en el Museo de la Ciudad, Dahlia de la Cerda (México) y Bibiana Candia (España), dos autoras de dos libros estremecedores conversan con la periodista Claudia Ivonne Hernández, sobre sus respectivas obras, que abordan temas como el feminismo, el patriarcado, la migración y las desigualdades.



Estamos ante un momento de reflexión sobre lo que ha hecho posible la vida de las comunidades originarias, con conversaciones en torno a la construcción de un trato igualitario. Al mismo tiempo hemos visto cambios profundos en las instituciones como bibliotecas y museos, espacios que tradicionalmente consideramos como acervos de conocimiento. El uso de formatos electrónicos en artes, cultura, entretenimiento, academia y literatura ha dado inicio a un debate sobre los formatos emergentes y el fin del uso del libro impreso. Al respeto conversarán la Maestra, historiadora y traductora purépecha, Iris Calderón, con Benjamín Kumtantuk Xuxpë, músico y promotor cultural, en colaboración con la ilustradora diseñadora y editora independiente de origen nahua, Isela Xospa. El evento se realizará el domingo 4 de septiembre a las 10:30 de la mañana en el Museo de la Ciudad.



Finalmente y como parte de las actividades especiales para estudiantes y en las delegaciones de Querétaro, la periodista y escritora mexicana Lydiette Carrión, hablará sobre su libro La fosa de agua (2021), donde plasma investigaciones en torno a la desaparición forzada y feminicidio en México, partiendo de una mirada a Ecatepec y Tecácmac, ambos municipios del Estado de México. Ella se presentará el sábado 3 de septiembre a las 17 horas en conversación con el periodista y escritor Emiliano Ruiz Parra y el editor y miembro del consejo editorial de Sexto Piso, Felipe Rosete.



Usando las herramientas de la narrativa, la no ficción, el arte y el periodismo, a través de la conversación y el debate, estos participantes del Hay Festival Querétaro expondrán ante el público estas problemáticas que desafían la no igualdad y al mismo tiempo, proponen soluciones no sólo para imaginar, sino para construir un mundo más justo.



Consulta la programación completa del festival en: https://www.hayfestival.com/queretaro/inicio.