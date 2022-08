Gobernador de NL y esposa esperan a su primer huerco

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez Cantú anunciaron que esperan la llegada de su primogénito, luego de dos años y medio de matrimonio.

La polémica pareja de jóvenes políticos dieron a conocer la noticia a través de sus cuentas de Instagram.

“Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3 🤍 tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@. En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más”, difundieron.

El anuncio familiar se da en medio de una crisis en la zona metropolitana de Monterrey por la escasez de agua potable, por lo que el mandatario neoleonés y el gobierno federal tuvieron que firmar un plan de apoyo para dotar del recurso a las familias para los próximos 10 años.