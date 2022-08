Bad Bunny y Taylor Swift: los principales ganadores de los MTV VMA 2022

El pasado domingo 28 de agosto se llevó a cabo la ceremonia de los MTV Video Music Awards (VMA). Una ceremonia que reúne a talentosas personalidades de la música contemporánea en Nueva Jersey para reconocer a los mejores artistas y videos musicales del año.

Los nominados de este años incluyeron a Lil Nas X, Kendrick Lamar y Jack Harlow, cada uno de los cuales encabezó la lista con siete menciones.



Esta es la lista de los ganadores en cada categoría:

Video del año: Taylor Swift – “All Two Well” (Versión de 10 minutos) (Versión de Taylor)

Artista del Año: Bad Bunny

Canción del año: Billie Eilish, “Happier Than Ever”

Mejor Canción de Verano: Jack Harlow – First Class.

Álbum del Año: Harry Styles – Harry’s House

Mejor Artista Nuevo: Dove Cameron

El artista puertorriqueño Bad Bunny hizo historia este domingo al ganar el premio Artista del Año en los MTV Video Music Awards.

Este año, el nombre artístico de Benito Martínez, Bad Bunny, fue nominado a cuatro nominaciones en los VMA de la cadena de televisión MTV: Artista del Año, Mejor Canción Latina, Canción del Verano y Álbum del Año.

Anitta, J.Balvin, Drake, Dua Lipa, Billie Eilish, The Weeknd, y Olivia Rodrigo también asistieron a este evento tan esperado.