Alcaldesa morenista de Tijuana normaliza actividad económica del crimen organizado

La alcaldesa morenista de Tijuana, Montserrat Caballero, pidió al crimen organizado sólo cobrar “facturas” a quienes le deben, no a los ciudadanos que trabajan: “estamos pendientes de ello”.

Con tal declaración, la funcionaria emanada del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador normaliza la actividad económica que genera la delincuencia organizada.

Cabe recordar que el viernes pasado grupos delictivos bloquearon vialidades en Tijuana mediante el incendio de varios vehículos, en lo que fue el tercer día de la semana en que bandas del crimen organizado realizan ese tipo de acciones.

Ante ello, la alcaldesa prácticamente atribuyó los hechos violentos en la Ciudad que administra a que hay quienes no han pagado la extorsión que les cobran las bandas delictivas.

“No vamos a permitir que un solo ciudadano tijuanense pague las consecuencias de quienes no pagaron sus facturas. El día de hoy también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo, cuidando a los ciudadanos. Y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan porque también nosotros estamos vigilantes de ello ”, expresa en un video difundido en redes sociales.