Presentan la campaña de promoción “Viva León, una ciudad viva y vibrante”

En Guanajuato nos sentimos muy orgullosos de tener una ciudad como León, ha evolucionado de manera espectacular hasta convertirse en una de las ciudades más grandes de México, así lo dijo el Gobernador de Guanajuato, Diego SinhueRodríguez Vallejo, en el lanzamiento del programa de promoción turística “Viva León, una ciudad viva y vibrante”.

Esta campaña se presentó a los prensa, para dar a conocer la agenda de eventos y la diversidad turística, de negocios, servicios y esparcimiento que ofrece esta ciudad.

León es la capital mundial de la piel y del calzado y con los años evolucionó para diversificar y enriquecer su economía.

Hoy es una ciudad sede de eventos de gran formato internacional, como la Industrial Transformation México de la Hannover Messe, la mejor feria del mundo en la industria 4.0; el Campeonato Mundial de Rally y el Festival Internacional del Globo, entre otros.

León cuenta con inteligencia de mercado y diversidad en la infraestructura de servicios, y una de las mejores atribuciones, destacó el Gobernador, es la excelente conectividad terrestre y aérea, con vuelos a los principales aeropuertos de los Estados Unidos.

Una apuesta para León y el Guanajuato del futuro, es el Distrito León MX; se trata de un polígono conformado por la Feria de León, el Parque de Ciencias Explora, el Poliforum, el Fórum Cultural Guanajuato, la Biblioteca Central Estatal y la Unidad de Artes de la Universidad de Guanajuato.

El Distrito León MX es un espacio público de clase mundial donde las familias disfrutan de la cultura y el entretenimiento, y es, además, uno de los principales motores económicos de la ciudad como un recinto ferial de primer mundo.

“Es un gran espacio público de clase mundial”, dijo el Gobernador.

León es una ciudad con buena infraestructura vial, parques e instalaciones deportivas, con equipos profesionales en basquetbol con “Las Abejas”, en futbol con “La Fiera”, y en béisbol con los “Bravos”.

“El crecimiento de León ha sido espectacular en los últimos cincuenta años; es el epicentro económico, político y de diversión del Estado.

“Mi reconocimiento a la Alcaldesa por esta campaña. León es una ciudad vibrante que se reinventa día a día a día, gracias a la calidad de su gente que, sin duda, es su mayor riqueza”, dijo el Gobernador.

Y ya estando en León, como complemento de visita, está el resto del Estado para conocerlo de manera rápida y segura al contar con la mejor red carretera del País.

El Estado ofrece diversidad al turista nacional e internacional, donde la cultura encabeza la lista del qué hacer en Guanajuato; hay Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Pueblos Mágicos y Zonas Arqueológicas.

No es casualidad, dijo el Gobernador, que Guanajuato sea un destino preferido por el turismo, aun cuando es un estado que no tiene playa.

De los 46 municipios que integran Guanajuato, no hay uno solo que carezca de atractivos y cada uno posee un patrimonio histórico y cultural que los hace únicos.

“Tienen que venir a vivir la experiencia de esta gran ciudad y de ahí visitar todo el Estado; Guanajuato es un lugar maravilloso, concluyó el Gobernador.

Por su parte, la Presidente Municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos, dijo que no hay mejor muestra de unión y con la fuerza de todos, se pudo hacer una ciudad como León.

Dijo que durante años, fue solo la Capital Mundial del Calzado, y eso dio fortaleza para una ciudad de primera como hoy, con actividades para todos los gustos y bolsillos.

“Los invito a que nos visiten, que vean todo lo que se ofrece; siempre va a ver algo para que León sea un destino, uno de los mejores del País. En León la gente es maravillosa, quien nos viste una vez decide regresar para volver a disfrutar.

“Vamos a seguir haciendo eventos de todo tipo, queremos que León no deje de vibrar y que bombee de manera permanente para que la gente ofrezca mejores servicios”, dijo la Primer Edil.

E invitó a consultar la cartelera de eventos de este 2022 en www.leon-mexico.com donde se exponen 115 eventos y más de 400 actividades culturales y recreativas, para todos los gustos.

“Los que ya conocen, no se queden con las aganas de volver,y los que no conocen León, no se van a arrepentir cuando vayan”, dijo.

En el evento estuvieron presentes representantes de organizaciones empresariales y prestadores de servicios turísticos, así como directores de eventos de Guanajuato y León.