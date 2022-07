¿Por qué tengo tantos problemas de pareja?

Muchas parejas sufren de continuas crisis a lo largo de su relación, sin entender las razones, acuden a terapia, siguen los consejos de otras parejas, pero aún siguen sin resolver su situación, incrementando su frustración, desanimo y decepción.

Cualquier situación, conflicto o problema dentro de una relación de pareja tiene solución, sin embargo, hay una circunstancia que la mayoría de las personas desconocen y que tiene que ver con su vocación de vida y la elección de un estilo de vida y de vinculo que resuene con sus mas profundos anhelos.

Vivir en pareja tiene implicaciones profundas en la vida de ambos miembros de la pareja, ya que este estilo de vida es un código en sí mismo, con sus peculiaridades y signos muy característicos.

¿Qué implica vivir en pareja y cuáles son las características de una pareja?

La disponibilidad del tiempo es acotada, esto implica necesariamente tomar en cuenta a tu pareja, sus tiempos y sus espacios, para así, acompazarlos a los tuyos, avisar, acordar y comunicar los movimientos mutuos. No es posible disponer de tu tiempo de manera libre sin llegar a acuerdos. Esto nos lleva a la principal característica de la parej; la negociación. Cada detalle, de lo más pequeño a lo más complejo debe de ser negociado y acordado por ambos miembros de la pareja, desde el acomodo de muebles y decoración hasta las inversiones económicas y gastos mensuales. En términos económicos, en una sociedad altamente cambiante, en la cual ambos miembros de la pareja colaboran tanto en lo económico como en las labores del hogar, estas negociaciones son fundamentales desde el principio de la relación, es decir, cual será la aportación de cada uno de los integrantes, que actividades realizará cada uno de ellos, etc. Esto no implica que a través de los años existan variables y nuevos acuerdos. En este sentido, aquella persona que no este dispuesta o que no sepa negociar y respetar los acuerdos, mejor que ni se empareje. Tal vez su vocación esté en la soltería.

En pareja se vive una atmosfera de compañía, es decir se comparte un proyecto de vida en común. Esta característica tiene implicaciones profundas en la vida de los miembros de la pareja. Entraña que cada uno de ello tiene su propio proyecto de vida, es decir, sus propios ámbitos de la salud, de la vida social, de la familia y de su trabajo o vocación. Pero de ambos proyectos de vida, deben de construir un tercer proyecto, es decir, “Nuestro proyecto de vida”, dentro del cual compartiremos temas de salud, de vida social, obviamente de familia y de trabajo y vocación. Sin un proyecto de vida en común no hay pareja, podremos encontrar a dos solteros que viven juntos, pero no a una pareja.

La toma de decisiones y responsabilidades es compartida, ello significa que tanto uno como el otro están dispuestos a dar la cara y a responder por el otro de manera mutua. Tu pareja debe de ser la persona mas importante de tu vida, ni tus padres, ni tus hijos, ni tus hermanos. Ya que si tu pareja no es la persona más importante de tu vida se romperá la sinergia de la pareja e indefectiblemente no funcionará. Esta toma de decisiones compartida nos lleva nuevamente a la negociación y al cumplimiento de los acuerdos.

Un vinculo de pareja de largo alcance implica afinidad no solo de tipo sexual, ya que esta no alcanzaría para tener un proyecto de vida en común. La afinidad debe de darse en ámbitos de actividades recreativas, intelectuales, espirituales y emocionales. Imagina tener una pareja con la cual resuenas en todos estos ámbitos.

A sí mismo, un vínculo de pareja duradero, lo es por la cantidad de perdón que se otorga a lo largo de la relación. Ya que esta, implica una gran cantidad de intimidad compartida, dentro de la cual se falla y se cometen cantidad impresionante de errores y equivocaciones. Por ello, no es fuerte aquella pareja que no tiene crisis, si no aquella que sabe resolver y salir avante de ellas.

Pregúntate si resuenas profundamente con este estilo de vida, o si tal vez no estas viviendo de acuerdo con este código, generando así tantos conflictos dentro de tu pareja. Una consulta ayuda a resolver cualquier situación que se presente dentro del vínculo.

