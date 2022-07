NUESTRA HISTORIA SEXUAL

La mayoría de los padres, por no decir todos, nos sentimos muy orgullosos si nuestro hija (o)

aprende a leer antes que el resto de niñas y niños de su edad; si camina a los 10 meses o si antes

de la edad promedio adquiere alguna habilidad, sin embargo, por qué ante preguntas relacionadas

con el cuerpo, embarazo, etcétera, la actitud es completamente distinta, pensamos que es

precoz, nos sentimos ante un problema y optamos por evadir sus preguntas y posponer su

educación sexual lo más posible.



¿Por qué actuamos así ante este tema?



La mayoría, no tuvimos oportunidad de aprender positivamente, al contrario, tenemos pocos

conocimientos y muchos prejuicios que se interponen en el camino para enseñar con la verdad y

naturalidad que este tema requiere.

Esta historia individual de aprendizaje y experiencias, es nuestro punto de partida y base para

educar a nuestros hijos, por lo que el primer paso es reflexionar sobre: qué me enseñaron, cómo

lo hicieron, quién me habló del tema o nunca lo hicieron. De tal manera que nos conozcamos

mejor y entendamos el porqué de nuestros comportamientos tan rígidos y negativos.

Identificar cuáles son nuestros prejuicios, nos ayudará a trabajar en ellos, y transformar la

imagen interna sobre la sexualidad, ya que solo así podremos convertirnos en modelos de

conducta congruentes y actuar asertivamente.

En la medida que nos preparemos podremos cerrar la brecha que separa lo que decimos y lo que

realmente pensamos y hacemos. Contaremos con más herramientas para educar y lo haremos

con más confianza, pues ya no seremos victimas del desconocimiento y desinformación.

Seremos capaces de ver las preguntas de niñas y niños, como una muestra de que están creciendo

y avanzando y que su único interés es aprender y entender el mundo.

Al cambiar nuestra actitud estamos ayudándolos a tener una historia sexual diferente, con la que

podrán construir una percepción positiva hacia la sexualidad.

ADRIANA TORRES H.