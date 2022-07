La creadora de la serie “Friends”, se avergüenza por la falta de diversidad y pide disculpas

‘Friends’ es probablemente uno de los programas de televisión icónicos de todos los tiempos donde la historia gira en torno a un grupo de seis amigos (Mónica, Phoebe, Rachel, Ross, Chandler y Joey) de Manhattan, Nueva York, mientras pasan por diferentes etapas de sus vidas con el consuelo y el apoyo mutuo.

Creado por Marta Kauffman y David Crane, el programa ganó numerosos elogios durante su transmisión y definió una era de la televisión. Sin embargo, ha habido muchas discusiones sobre cómo el programa carecía de diversidad y fue criticado por lo mismo.

Durante más de una década, la cocreadora Marta Kauffman rechazó esas afirmaciones y consideró que las críticas eran “difíciles y frustrantes”. Sin embargo, parece que finalmente se dio cuenta de por qué la serie de comedia enfrentó muchas reacciones negativas por la falta de diversidad.

Mucha gente creía que los personajes vivían en un entorno dominado por personas blancas a pesar de que la serie estaba ambientada en la ciudad de Nueva York.

Parece que Kauffman ha cambiado de opinión en los últimos tiempos y entiende por qué el programa recibió muchas palabras duras de los espectadores. En una entrevista reciente, Kauffman reveló que ha aprendido mucho en estos 20 años y está “avergonzada” de no saber lo equivocados que estaban en ese momento.

Kauffman pidió disculpas de forma pública a través de redes sociales argumentando: “He aprendido mucho en los últimos 20 años. Admitir y aceptar la culpa no es fácil. Es doloroso mirarse en el espejo. Me avergüenza no haberlo sabido mejor hace 25 años”.

En un intento por redimirse, la aclamada productora de 65 años anunció que donará $4 millones a su alma mater, la Universidad de Brandeis, para financiar una cátedra en el departamento de estudios africanos y afroamericanos de la universidad.