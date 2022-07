EUA y Canadá cuestionan política energética de México en el T-Mec y AMLO responde: “Uy, qué miedo”

Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá han puesto sobre la mesa la intención de solicitar una revisión a la política energética del gobierno de México, en el marco del Tratado Comercial de América del Norte (T-MEC), a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya reaccionó de forma parcial con un éxito del conjunto tropical de Chico Ché y La Crisis: Uy, qué miedo.

Durante su conferencia de prensa “mañanera”, López Obrador aseguró que “no va a pasar nada” tras las declaraciones de Estados Unidos y Canadá por la política energética de México, que al parecer favorece a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pasándose por alto los preceptos establecidos en el tratado comercial trilateral.

Estados Unidos exige una explicación sobre el tema de la política energética en México y AMLO le responde así…



Llámenme clasista pero que NACO y que poca estatura política demostró.

Eso no es un presidente, es un payaso.

pic.twitter.com/yQluzKHi7L — Gloria Ivonne🤘🏻 (@GlodeJo07) July 20, 2022

“Ahora traen eso, no va a pasar nada, ya se están frotando las manos hablando de que ahora sí, igual que como supuestamente me recibieron en la Casa Blanca: a ver, primero nos vas a financiar mil 500 millones de dólares; segundo, queremos que detengas a Caro Quintero; tercero, que ofrezcas disculpas por haber promovido el que no asistieran a la llamada Cumbre de América otros países por haberte insubordinado. No, el presidente Biden es una persona decente, respetuosa”, afirmó rl mandatario mexicano.

Acto seguido, López Obrador pidió a su equipo de trabajo que seleccione el popular tema del fallecido interprete tabasqueño Chicho Ché, y así fue, lo cual generó una serie de comentarios a favor y en contra por parte de usuarios de redes sociales.

Qué opinas de la política de Andrés Manuel López Obrador de abordar los temas de interés nacional con temas musicales?