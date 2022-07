Comparte San Miguel de Allende su cartelera cultural y artística

Para consolidarse como el destino turístico por excelencia y hacer latir a México y el mundo, San Miguel de Allende cerrará este mes con una importante cartelera de eventos culturales y artísticos.

San Miguel, considerado uno de los destinos turísticos más representativos para la cultura y las artes por el potencial de la gente en esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad, mantiene un gran dinamismo en sus eventos que muestran a los sanmiguelenses, así como a los turistas y visitantes nacionales e internacionales.

Durante julio, diversos espacios como teatros y centros culturales, ofrecen lo mejor de su oferta de entretenimiento, destacando algunas propuestas para disfrutar durante este cierre de mes:

– Arte desde el Corazón: Casa de Sierra Nevada A Belmond Hotel invitan a su exclusivo Taller de Mojiganga junto al el maestro de artes: Hermes Arroyo, quien guiará a crear los icónicos personajes de papel maché de San Miguel de Allende. Allí, se desarrolla la habilidad para realizar piezas de arte popular a medida que Hermes orienta, paso a paso, para la creación de una versión en miniatura de algún personaje especial. Hasta el 31 de julio se podrá disfrutar de esta experiencia, que incita a descubrir el corazón cultural y el alma de México con un singular arte folclórico.

– Expo Artesanal “Texturas y Colores”: El jueves 28 y el viernes 29 de julio se llevará a cabo este evento de arte y diseño, con la finalidad de crear un espacio de convivencia entre artesanos, artistas y diseñadores de toda la República Mexicana; Así, se fomenta el apoyo al consumo local y nacional. El tan esperado encuentro se llevará a cabo en el Centro Cultural Allende, donde se mostrará moda, diseño, gastronomía, arte y colores, en un ambiente familiar donde se podrán adquirir los mejores productos creados por creativos de todo el país.

Ópera Recital, But What Is This Love?: Con una destacada voz, la soprano Anaí González junto a Mario Quiroz Alcántara en el piano, llegarán al Teatro Santa Ana el próximo 30 de julio a las 17:30 horas para presentar este recital de ópera, donde el hilo conductor son las experiencias y ficciones de diferentes recuerdos y concepciones del “amor”, en el cual lo cotidiano se expresa con tintes tragi-cómicos, desde la profundidad emocional y el exotismo Pucciniano.

Pájaros, la extinción de la juventud: La compañía T3Y llega al Centro Cultural Comunitario este próximo 31 de julio, para presentar una obra de teatro situada en el tiradero de basura el Bordo de Xochiaca, la cual se basa en la investigación documental de la dramaturga Tania Mayrén. Una historia donde los protagonistas encuentran un ave especial y única en peligro de extinción y deciden cuidarla, hasta que les ofrecen diez mil pesos por entregarla para ser disecada, poniendo a prueba su amistad y sus deseos. La puesta en escena pretende evocar el imaginario del espectador, a través del sonido y del movimiento.

Noche de Canciones Napolitanas: El próximo 31 de julio, el romance, la pasión y el amor cautivará a San Miguel de Allende con una velada llena de famosas melodías napolitanas e italianas en la Iglesia Anglicana de San Pablo. Un espectáculo musical tradicional con artistas talentosos, como el tenor Rodrigo Garciarroyo, la soprano Montserrat Hernández y el barítono Jesús Suaste, quienes deleitarán con sus voces en una presentación única que te trasladará a un auténtico lugar napolitano. Un evento ineludible para cualquier amante de la música.

Sin duda alguna San Miguel de Allende sigue siendo un excelente estandarte cultural a nivel mundial, donde el arte y las tradiciones se combinan en una atmósfera colonial, logrando ser un excelente destino para todos sus visitantes, consolidándose como una ciudad cosmopolita e innovadora.

Con una oferta artístico-cultural única, San Miguel de Allende hace latir a México y está mejor cada día.