Tres hospitalizados tras estrellarse avión en Miami.

Un avión de pasajeros de una nueva aerolínea de bajo costo de la República Dominicana se estrelló en el Aeropuerto Internacional de Miami el martes por la noche, estalló en llamas e hirió a tres de las 126 personas a bordo. Los bomberos apagaron las llamas que envolvieron al vuelo 203 de RED Air después de un mal funcionamiento del tren de aterrizaje.

El avión patinó en la pista y se detuvo en un área cubierta de hierba. El avión siniestrado permaneció en la zona de la pista el miércoles por la mañana, rodeado de vehículos de emergencia. El martes por la noche, los pasajeros se alejaron corriendo del avión, algunos cargando a sus hijos, algunos rodando su equipaje de mano, otros tomando videos de teléfonos celulares.

“Cuando llegaron nuestros equipos de bomberos, vieron que el ala del avión estaba en llamas. rápidamente comenzaron a trabajar para apagar el fuego utilizando camiones de espuma especializados”, dijo Erika Benítez, vocera del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade. “Todos los pasajeros estaban fuera del avión”. Las tres personas heridas fueron trasladadas al hospital, dijo Benítez, mientras los equipos de bomberos trabajaban para “mitigar” un derrame de combustible en el fugitivo.

El pasajero Mauricio Davis, de Weston, dijo que cuando la gente vio el fuego, comenzaron a gritar y entrar en pánico. “La gente estaba muy asustada”, dijo Davis, quien regresaba de Venezuela y tomó el vuelo de conexión en Santo Domingo. “La gente se agarraba a los asientos para no dar vueltas”.

El avión “raspó” la pista sur más cercana a Perimeter Road, la más cercana a Dolphin Expressway, según el portavoz del aeropuerto, Gregory Chin. El aterrizaje forzoso llevó a las autoridades a cerrar dos pistas, lo que retrasó varios vuelos. Pero la sección más concurrida del aeropuerto, el extremo norte, donde American Airlines maneja el 70% del tráfico aéreo, no se vio afectada, dijo.

No quedó claro qué causó exactamente el mal funcionamiento. No estaba claro si RED Air había publicado alguna declaración sobre el accidente el martes por la noche: su página de Twitter, que cuenta con poco más de 300 seguidores, no había enviado un tweet desde el domingo. Pero un representante de la empresa permitió que un mecánico de RED Air, identificado como Héctor Dejesus, de 36 años, fuera entrevistado por un reportero.

Un ex mecánico de aviación militar dominicano, sugirió la posibilidad de un error del piloto. La Administración Federal de Aviación dijo que investigará el accidente. “Supongo que fue un aterrizaje forzoso. Hacemos mantenimiento todo el tiempo. Supongo que fue eso”, dijo Dejesus, y agregó: “Estoy en estado de shock. Vería cosas como esta en la fuerza aérea”.