Sistema Municipal DIF de Pedro Escobedo entrega aparatos a personas discapacitadas

La presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF de Pedro Escobedo, Araceli Olvera Reyes, encabezó la entrega de aparatos funcionales a población necesitada de la comunidad de San Clemente.

“Mejorar la calidad de vida de las y los escobedenses en situación de discapacidad (Héroes de Vida), es una de las acciones que realiza el Sistema Municipal DIF”, precisó Olvera Reyes.

Entre los aparatos entregados figuran sillas de ruedas, sillas PCI y PCA, andaderas y bastones, con lo cual se facilita la movilidad y calidad de vida de 70 personas con alguna discapacidad.

“Me llena el corazón de esperanza, con un sentimiento profundo que, el querer vivir, no tiene obstáculos que no se puedan vencer, la vida es solo momento de decisión, que vivir depende de las ganas y no de las circunstancias, ustedes han cambiado la perspectiva que tengo de la vida, admiro la grandeza de cada uno de ustedes”, añadió.

Durante el evento, Olvera Reyes externó su agradecimiento a todas y todos los Dadores de Amor, quienes hicieron el donativo de los aparatos funcionales, mismos que beneficiarán directamente a aquellas personas en situación de discapacidad, y que gracias a ellos, hicieron posible mejorar la calidad de vida a cada uno de los beneficiarios.

“No encuentro palabras que me permitan expresar reconocimiento y admiración que siento por todas y todos ustedes héroes de vida, seguiré trabajando para diseñar juntos un mundo para todas y todos, con las mismas oportunidades, donde podamos unir nuestros corazones hacia el mismo fin, bienestar, la salud y la felicidad común con ello la permanencia de la familia” finalizó.

El presidente municipal de Pedro Escobedo, Amarildo Bárcenas Reséndiz, indicó a su vez que este sector tan importante de la población merece ser integrado a la sociedad, al tiempo de agradecer a todos los empresarios asentados en el municipio al aportar un granito de arena y son testigos de que el apoyo que donaron, beneficia a quien más lo necesita.

El evento estuvo dirigido por los Héroes de Vida: Jesús Alonso Zea Pérez, Clara Rauda Ferruzca, Alexis Ramos Reséndiz, además de la presentación de la atleta paralímpico, Evelyn Enciso Cervantes; el diputado local por el X Distrito, Guillermo Vega; su esposa Magdalena Ruiz y las regidoras del H. Ayuntamiento.