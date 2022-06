Querétaro no está exento de una quinta ola de COVID-19: Vocería

El vocero Organizacional, Erick Ventura, advirtió que, tras el aumento durante la última semana del crecimiento de los contagios por COVID-19 en el país, Querétaro no está exento de experimentar crecimientos similares, y apuntó que ya se han presentado los primeros signos de alerta que así lo señalan.

Informó que en días pasados el país alcanzó un promedio diario de más de cinco mil contagios y que entidades federativas como Baja California Sur, Sinaloa, Ciudad de México y Quintana Roo, han registrado un incremento importante en sus métricas de la enfermedad, mientras que, en el mismo periodo, Querétaro pasó a un promedio de más de 92 casos por día, una cifra que no se veía desde marzo, cuando la cuarta ola ya venía en descenso.

Destacó que si bien, gracias a la vacunación, esta nueva oleada no ha repercutido en nuestro sistema hospitalario, es necesario seguir tomando todas las precauciones para evitar posibles complicaciones por la enfermedad, por lo que hizo un llamado a no sentirnos abatidos por la enfermedad y a seguir usando cubreboca, ya que el virus sigue presente a nuestro alrededor.

“Es posible que ya te sientas cansado de recibir tanta información acerca de la pandemia y ya no le prestes atención a espacios como éste; pero recuerda que esto no ha terminado y todavía puede cobrar vidas”, destacó.

Hizo hincapié en la importancia de las vacunas para evitar enfermar gravemente, sin embargo, y recordó que contar con el cuadro completo de vacunación no representa riesgo cero de contagio; por ello recomendó solicitar la realización de una prueba en caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria.

El Vocero hizo un llamado especial a personas con padecimientos que debilitan su sistema inmunológico y aquellas que no han accedido a que les sean administradas las vacunas pues, “esta enfermedad todavía te puede resultar mortal”. Insistió en no dejarse engañar por la aparente calma y no hacer como si el virus ya no existiera pues manifestó que sigue siendo un riesgo real para todos.

Recordó que la autoridad federal ya abrió el espacio de vacunación para niñas y niños entre 5 y 11 años, a quienes se deberá registrar en la página: mivacuna.salud.gob.mx

Subrayó que es importante la vacunación de este grupo de edad, ya que hoy constituyen el eslabón más débil en la cadena de contagios, por lo que un descuido podría ser el vehículo para que el virus entre en casa.

“¡Juntos, y sin bajar la guardia, seguimos de pie!”, concluyó.