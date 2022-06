¿Qué onda con la ansiedad? ¿Es esto una moda o por qué hoy todo el mundo la tiene?

Por Michelle

Pareciera que en la actualidad la sociedad vive una crisis de ansiedad, escuchamos la palabra en todos lados sin importar edad, genero, o circunstancia alguna. Pareciera que incluso los psicólogos la diagnostican como diagnosticar una gripa.

Pero ¿Qué es en realidad de ansiedad? La ansiedad no es otra cosa que miedo al futuro, es decir, miedo a que ocurra algo que no quiero que pase o bien el deseo de que ocurra algo que sí quiero que pase pero puede no ocurrir.

Lo más importante al hablar de miedos es identificarlos, entre miedos reales, entendidos como aquello que está realmente ocurriendo en el momento presente y que nos pone en estado de vulnerabilidad inmediata; para lo cual nuestro cuerpo está diseñado con sus glándulas suprarrenales y su adrenalina, ya sea para defendernos o bien para huir. Por otro lado, los miedos imaginarios; éstos que solamente ocurren en nuestra cabeza a velocidad de la luz y que generan los síntomas de la ansiedad. Estos miedos, como se mencionó con anterioridad, implican no querer que ocurra algo, por ejemplo, “Y Si me castigan, y si me rechaza, y si no funciona, y si se burlan de mí, y si hago el ridículo, y si no me aceptan, y si no sale bien, y si……. “, la lista es interminable.

Toda vez que nuestro cerebro no distingue entre realidad, imaginación, sueño o recuerdo, este tipo de pensamientos generan que el cerebro mande las señales de peligro al cuerpo, empezando a sentir un nudo en el estómago, taquicardias, temblores en extremidades, hiperventilación y toda la sintomatología que acompaña a la ansiedad. La gran pregunta es ¿Qué debo de hacer para evitar sentirla o ayudar a alguien que está teniendo una crisis de ansiedad?

La respuesta es sencilla y pareciera muy trillada, sin embargo, es la única; anclarnos en el aquí y el ahora. Esto implica poner atención plena, con los 5 sentidos puestos en una sola actividad que regrese mi mente al momento presente.

El 99% de la población mundial vive atrapada en el pasado en forma de recuerdo, fantaseando con algo maravilloso que ocurrió y que hoy añora o lamentando algo trágico que no debió haber ocurrido. O bien, en el futuro en forma de miedo o de deseo, evitando de esta forma que estemos realmente conscientes del momento presente. Somos cuerpos presentes con mentes ausentes, perdiéndonos de lo único que en verdad importa que es el momento presente, el cual ofrece plenitud y paz en sí mismo.

Hablarse a uno mismo y tranquilizar tu agitada mente con frases como: “Tranquila/o, en este momento no esta ocurriendo nada, todo esta bien” o “Ya me pelearé con ese fantasma cuando lo tenga en frente, tal vez ni ocurra”, acompañadas de un par de respiraciones profundas, nos ayudan a volver al presente y a tranquilizar la acelerada mente para que deje de enviar señales de alerta al cuerpo.

La ansiedad es sencilla de manejar si aprendes a controlar tus pensamientos, pero si te es difícil acude a consulta para aprender a dominar tu mente.