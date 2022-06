Presentan la Noche de Museos en Corregidora

La Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de Corregidora, encabezada por Esther Carboney Echave, presentó el programa de la primera edición de la “Noche de Museos” que se realizará en el municipio el próximo 1 de julio, donde se espera la asistencia de cerca de mil personas para que realicen un recorrido gratuito por los cinco museos participantes y disfruten de las diferentes actividades que habrá, a partir de las 5 de la tarde y hasta las 11 de la noche.

Esta primera edición se realiza con apoyo del INAH, a través de la Zona Arqueológica El Cerrito; de la Universidad Autónoma de Querétaro con la Estudiantina; y de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro que tendrá la clausura del Festival de Jazz el jueves 30 de junio en la plaza Gran Cue.

“(El 1 de julio) Tendremos actividades desde las 5 de la tarde y hasta las 11 de la noche, tendremos música en vivo, una callejoneada con la participación de la Universidad Autónoma de Querétaro y noches de leyenda; la primera callejoneada va a salir del Jardín Hidalgo hacia el Santuario a las 08:45 de la noche y la segunda callejoneada sale del Santuario hacia el MUSAH a las 9 de la noche”, explicó Esther Carboney Echave en rueda de prensa.

Participarán el Museo de Sitio El Cerrito ubicado en la Zona Arqueológica; el Museo Rubén González “Arte, tradición y fe” (Fray José Bermúdez No 24, El Pueblito); el Museo Comunitario de El Pueblito ubicado en Fray José Bermúdez No 24; el Museo Anbanica de Historia (MUSAH) ubicado en Josefa Ortiz de Domínguez No 1, frente al Jardín Principal, y el Museo del Santuario de la Virgen de El Pueblito.

Los asistentes podrán solicitar un pasaporte impreso que les será entregado en los museos, “las primeras personas que junten los sellos podrán ganar una sorpresa, como viajes en tranvía o degustación gastronómica”, explicó la secretaria.

Como parte de estas actividades se realizará un Live Painting por parte de los artistas de Gandg ArtCode, quienes intervendrán las letras monumentales de Corregidora. Esto será a las 9 de la noche, dentro de las instalaciones del MUSAH.

“Es una exposición de arte urbano contemporáneo dentro del Museo (MUSAH), son dos artistas los que intervienen estas letras, ellos estuvieron hace poquito en San Miguel de Allende interviniendo un lamborghini y van a intervenir un avión el próximo 23 de septiembre”, explicó Esther Carboney.

Rafael Montoya Bolaños, secretario de Desarrollo Social, invitó a las personas a disfrutar la exposición de arte y pinturas fluorescentes en el MUSAH y la música en vivo, así como la exposición nocturna de escultura y caricaturas en el Museo Rubén González “Arte, Tradición y Fe”, y de la degustación de tortillas de sello y presentación del trío “Los Pueblerinos” en el Museo Comunitario.

En su intervención, Víctor Ávila, director de Cultura del Municipio de Corregidora destacó la importancia de esta primera edición de “Noche de Museos” como una oportunidad para que el público los ubique y los conozca, así como la riqueza cultural que tiene Corregidora.

“Ninguna cabecera municipal tiene cinco museos, y es una gran oportunidad conocer lo que tenemos, y en el MUSAH habrá recorridos guiados para quien guste realizarlo así; la muestra de tortilla de sello también va a ser muy importante, somos una de las pocas regiones del país que tiene esta riqueza cultural de las tortillas de sello”, expresó el director.

La directora del Museo de Sitio de la Zona Arqueológica El Cerrito, Claudia Dovalí, expresó que para “para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, (INAH) es un privilegio estar en un Municipio tan nutrido de tradiciones y cultura” y celebró que se estén uniendo para para estas actividades.

Detalló que para estas actividades de la “Noche de Museos” se llevará a cabo un taller para la reproducción de la estela de Itzpapalotl, y actividades con los polinizadores, así como decoración en yeso y barro.

La visita al museo se realizará en grupos de diez, a partir de las 5 de la tarde, y se va a inaugurar la exposición “Patrimonio de las Manos” en la sala temporal con 38 láminas que hablan del trabajo de los especialistas del INAH, cierre con música prehispánica.

“La UAQ apoyará en esta y otras actividades para vestir los museos con galerías. Vamos a estar colaborando con la estudiantina en esta noche de museos. Invitamos a toda la gente de El Pueblito, sabemos que van a estar muy contentos siguiendo a la estudiantina, cantando con ellos, puesto que también es una agrupación tradicional dentro de la universidad y de Querétaro, reiterar el compromiso de apoyar a Corregidora culturalmente”, expresó Eduardo Núñez, secretario de Extensión de Cultura Universitaria de la UAQ.

Rodrigo Real, coordinador de Promoción de Festividades de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, dio a conocer que como parte de la encomienda para la descentralización de las actividades culturales, el 30 de junio a las 7 de la nochese llevará a cabo la clausura del Festival de Jazz, en la Plaza Gran Cue, con la participación de la agrupación queretana Meraki.

“En total, en el programa de jazz fueron 18 actividades: 16 conciertos y 2 clases magistrales. Estas actividades enaltecen y enorgullecen a las expresiones culturales y artísticas que tenemos, el aumento del turismo en cada uno de estos espacios benefician a la economía local, ayudan al tejido social, poco a poco estamos retomando estas actividades”, explicó.

Finalmente, Esther Carboney señaló que siguiendo las indicaciones del presidente municipal de Corregidora, Roberto Sosa Pichardo, de impulsar el desarrollo turístico y cultural del Municipio, se diseñan estas actividades y agradeció el apoyo de las diferentes instancias que participan: UAQ, Secretaría de Cultura e INAH.