Muestra finanzas sanas el DIF municipal de San Miguel de Allende

Debido al buen manejo de sus recursos públicos, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) cuenta con finanzas sanas, que permiten atender con sensibilidad y dignidad a la población sanmiguelense más vulnerable.

Tras rendir cuentas ante el Patronato del DIF San Miguel de Allende que preside Roberto Luis Maxwell Martínez, su directora Brisa Calderón, destacó que esta dependencia descentralizada del Gobierno Municipal que encabeza el presidente Mauricio Trejo, cuenta con un estado sustentable de su situación financiera, debido a la correcta aplicación de los recursos públicos, es decir, ingresos que permiten su operatividad y egresos controlados, basados en la eficiencia y con impacto en el beneficio social.

«La fortaleza es ahorita, la aportación que tenemos de Presidencia Municipal que nos apoya al 100 %, la Iniciativa Privada y muchas personas que no se ven, que dedican y dan su tiempo, los llamamos voluntarios, y eso nos ayuda mucho a economizar todo», expresó Calderón Rosales.

Al transparentar sus finanzas ejercidas durante esta Administración, con corte al 31 de marzo, y comparándolas con el año fiscal 2021, la titular del DIF resaltó que actualmente hay mucha exigencia en el gasto público, por lo que el estado financiero seguirá mejorando gradualmente, ya que actualmente está reactivado el Centro de Atención al Desarrollo Infantil (CADI) y genera ingresos; así también, se está depurando su cuenta pública, además, de recibir cada vez más ayudas sociales por parte de la sociedad sanmiguelense.

«Me siento con la confianza, vamos bien, tenemos el apoyo del Municipio, del alcalde (Mauricio Trejo) y de poder decir, tanto al alcalde como al Patronato y a la ciudadanía, que estamos bien», mencionó la directora del DIF sanmiguelense.

Pese a que las finanzas actuales siguen mejorando, el DIF San Miguel de Allende no solo dependerá de los recursos municipales, sino que también se seguirá apoyando en la Iniciativa Privada, organizaciones no gubernamentales y demás instituciones de beneficio social. Bajo este esquema, el DIF podrá concretar varios proyectos sociales este mismo año y no esperar a lo largo del trienio para que sean una realidad.

En este sentido, hay proyectos muy avanzados, agregó la titular del DIF Municipal, que se darán a conocer próximamente, donde se atenderá a los niños en situación de calle, se captarán recursos al trabajar en conjunto con cadenas transnacionales de tiendas de conveniencia, se equiparán espacios públicos para la convivencia familiar y se vincularían a bancos de alimentos de la región, entre otros esfuerzos que ya están en gestión.

«Se vienen buenos proyectos. Vamos a crecer. Tan ambiciosos estamos, tan ambicioso el Patronato como nosotros, la ambición que tenemos y la encomienda del alcalde (Mauricio Trejo) que vamos a cerrar este año (los proyectos en proceso)», precisó Brisa.

Respecto a las irregularidades encontradas durante estos primeros meses, Brisa Calderón puntualizó que hay bienes muebles que se adquirieron en gobiernos anteriores, que todavía se encuentran como parte del patrimonio del DIF y que ya no existen físicamente en la dependencia paramunicipal por lo que, a sugerencia del tesorero municipal Raúl Castro, se dará proceso legal a través de la Contraloría Municipal.

Con apego a la transparencia en las finanzas del DIF San Miguel de Allende, el Gobierno Municipal sigue canalizando todos sus recursos a favor de la gente con mayor necesidad, para que mejoren su calidad de vida y estén mejor cada día.