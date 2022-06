Ganó en playoff al décimo primera etapa

El drama llegó a la décima primera etapa del Ranking Profesional de Golf, el torneo se realizó en el espectacular campo del Club de Golf Zibatá, ubicado en Querétaro y se decidió en playoff. Norman Pearl, de Juriquilla, de Querétaro, fue el ganador, se impuso al profesional del Campestre de Querétaro, Antonio Maldonado y a su compañero de Club, José Guadalupe “Campana” Rodríguez.

Después de 18 hoyos jugados, Pearl, Maldonado y Rodríguez empataron con ronda de 69 golpes, 3 bajo de campo lo que obligó a ir al hoyo 18 para desempatar. Maldonado y Rodriguez “fallaron” el green en su segundo tiro, lo que abrió la posibilidad para Pearl, quien se dejó un putt para birdie de poco más de 3 metros y de subida al hoyo. Tanto “Campaña” como Maldonado fallaron sus tiros para birdie y sacaron el par, mientras que Norman Pearl embocó su putt para birdie y con eso obtuvo su primer título en el Ranking Profesional de Golf.

“Estoy muy contento, hace un rato que estaba cerca pero no llegaba la victoria. Hacerlo en un campo espectacular, con dos jugadores tan sólidos, tan buenos, como Antonio (Maldonado) y Campana (Jose Rodríguez) es un plus. Estoy muy emocionado y agradecido”, dijo Pearl.

De manera alterna al certamen de profesionales se jugó un Pro Am, en el que se destacó la convivencia entre amateurs y profesionales, lo que siempre es positivo para el Ranking, ya que de esta forma se acercan los profesionales con sus alumnos.

En el Pro Am, la dupla ganadora resultó la del profesional Armando López Ron y el amateur Oscar Olivares, de La Loma quienes acabaron con 60 golpes, 12 bajo par de campo, en el formato de bola baja. En el segundo lugar del Pro Am empataron tres parejas con 61 golpes, a solo uno de distancia de los ganadores.

“Estamos muy contentos con esta etapa, ha sido de las más concurridas y además tuvo un gran nivel de juego. Quiero agradecer de manera especial a los directivos de Zibatá quienes nos abrieron las puertas de este club que es uno de los mejores del centro del país”, dijo Billy Carreto, principal responsable de la organización del Ranking. “El Club de Golf Zibatá tiene un campo muy retador, muy largo, de los más largos que hemos jugado en el RPG y los scores fueron muy buenos, las banderas no fueron nada sencillas, fue un reto para los cerca de 40 profesionales y más de 30 amateurs que estuvieron en esta etapa”, agregó Carreto, profesional del Club La Loma, de San Luis Potosí.

La siguiente etapa del Ranking se jugará en el Campestre de Aguascalientes, dentro de dos semanas, y será solo para profesionales

Billy Carreto