El secreto de belleza de Maribel Guardia para lucir radiante a sus 62 años.

La cantante y actriz Maribel Guardia ha logrado popularidad tanto en la televisión como en las redes sociales, pues la guapa y talentosa famosa es un ícono en el medio de la farándula.

Algo que ha dejado fascinados a los usuarios es ver el despampanante cuerpo que posee la artista, quien luce como un joven de 20 a sus 62 años de edad, convirtiéndose en la inspiración de muchas chicas que desean tener su espectacular figura.

Pero, ¿cuál es el secreto de la famosa?, la actriz sabe que ser una figura pública requiere dieta, extensas rutinas en el gimnasio y por supuesto algunos retoques estéticos, pero al parecer reveló lo que hace para tener un cuerpo espectalular.

Asimismo, afirmó que en la mañana nunca puede faltar tu vaso de jugo de limón con bicarbonato de sodio, preparación que confíes “es muy buena; dicen que es anticancerígeno y que es bueno para el estómago. Hay gente que piensa que por tener limón te va a dar acidez y no; Tengo gastritis y eso me ha regulado mucho, me gusta mucho”.

Por supuesto, este remedio casero no es lo único que no puede faltar en el desayuno de Maribel Guardia, ya que en la misma mañana detalló que siempre come avena con la intención de cuidar tu salud.

Maribel Guardia explicó que todas las mañanas toma su avena con leche vegetal como almendra o coco, cabe recordar que la fibra presente en este alimento tiene un efecto saciante y la famosa lo sabe mejor que nadie, además que detalla que hace ejercicios 3 veces a la semana y se preocupa por su alimentación que sea completa y saludable. “Me llena mucho, me satisface y le agrego un sucedáneo de azúcar, a veces le agrego sus pasas; es una publicación muy saludable”, concluyó.

Fuente: La V!bra