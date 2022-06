AMLO se lanza contra senadores estadunidenses que lo vinculan con el narcotráfico

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que la oposición mexicana y algunos senadores estadounidenses como Ted Cruz y Marco Rubio han coordinado una campaña para vincularlo con el narcotráfico.

El mandatario pidió a los senadores republicanos presentar pruebas sobre sus supuestos vínculos con el narco y les aseguró que él no es como el expresidente Felipe Calderón.

“¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste, no solo a sus más cercanos simpatizantes, sino a muchos que votaron por él”, sostuvo.

Ayer, el senador republicano Marco Rubio reaccionó al rechazo de López Obrador de acudir a la Cumbre de las Américas, y lo acusó de ser “apologista” de dictadores y de entregar el país a cárteles de la droga.

“Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela no estará en EU esta semana”, señaló.

Al respecto, López Obrador aseguró que él sí tiene pruebas de que al senador Ted Cruz le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en EU.

“Yo le digo a los dos que presenten pruebas, porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos, yo lo emplazo a que presente las pruebas de lo que está diciendo. Porque yo si tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos y de que no haya ninguna prohibición para la venta de armas, yo tengo las pruebas”.

López Obrador dijo que tan sólo el año pasado, la Asociación Nacional del Rifle dio alrededor de 120 mil dólares a Ted Cruz por defender el derecho de los estadounidenses a tener armas.

Además, reiteró que falta voluntad política de los senadores estadounidenses para atender la migración.

“Llevamos cinco años, para no echarle la culpa al actual gobierno, desde que llegó el gobierno de Trump, que se habló de 4 mil millones de dólares y en 4 y 5 años no han destinado nada, en cambio, autorizaron los legisladores de Estados Unidos, esos que hablan de que les preocupan los derechos humanos, como Marco Rubio y Ted Cruz y el Menéndez, esos senadores casi por unanimidad, creo que faltó uno, autorizaron 40 mil millones de dólares par armas a Ucrania, entonces, cómo es posible que no se puedan autorizar 4 mil millones para enfrentar de fondo el fenómeno migratorio, por qué ese doble discurso”, comentó.