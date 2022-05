Operadores de Morena en Aguascalientes renuncian y tiran uniforme a la basura; se van con la panista

Operadores de Morena en Aguascalientes renunciaron a ese partido político y se sumaron a la campaña de la coalicionista Teresa Jiménez al gobierno de esa entidad, rumbo a la elección del próximo 5 de junio.

Se trata de 25 coordinadores, responsables territoriales, tres siervos de la nación y una persona encargada de vacunación quienes abandonan la causa morenista, al denunciar los malos tratos e impagos de quincenas pese al arduo trabajo realizado durante la campaña electoral.

https://fb.watch/dfqKOISeM2/

“Nos amedrentan si no cumplimos con las metas diarias de promoverlos, nos obligan a asistir a eventos de Nora Ruvalcaba, acarreando un camión de gente por cada COT y de no cumplirlo, se nos amenaza con no pagarnos y corrernos del mismo; nosotros amamos nuestro trabajo, pero también lo realizamos por necesidad de sostener a nuestras familias y ellos juegan con esa necesidad”, señaló Laura Esquivel, vocera de este movimiento.

Desde la sede del PAN en Aguascalientes los COT’s se desprendieron de sus chalecos distintivos de Morena, los arrojaron al bote de basura y anunciaron su adhesión al proyecto de Teresa Jiménez, quien busca la gubernatura de Aguascalientes a través de la coalición PAN-PRI-PRD.