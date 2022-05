LUNA DE SANGRE, ¿Sabes lo que es?

El sol, la luna y la Tierra se alinearán el domingo por la noche para un eclipse lunar total el 15 de mayo, que ocurre cuando la Tierra se mueve entre el sol y la luna llena. Como resultado, la Tierra proyecta una sombra gigante sobre la superficie lunar, lo que le da a la luna un llamativo tono rojizo, razón por la cual los eclipses lunares también se conocen como lunas de sangre. Según Rao un científico de la Universidad de Oxford en Estados Unidos señala: “Cuando la luna se oculta en la sombra de la Tierra, debería oscurecerse y desaparecer”. “En cambio, cambia este espeluznante color cobre o rojizo”. Eso se debe a que la atmósfera de la Tierra está reflejando la luz del sol alrededor de los bordes de nuestro planeta. Todo lo que no sea las longitudes de onda más largas y rojas se filtra y el brillo combinado de todos los amaneceres y atardeceres del mundo se proyecta en la luna gris. Si estuvieras parado en la luna, verías la gran placa negra retroiluminada de la Tierra viniendo frente al sol, dijo Rao. Durante la totalidad, nuestro planeta aparecería como un círculo oscuro gigante bordeado por un anillo rojo brillante, y la superficie lunar a su alrededor se volvería de varios tonos de rojo, naranja y marrón. ¡Sin duda un fenómeno que no te puedes perder, ya que ocurre anualmente! La NASA transmitirá en vivo el eclipse lunar en YouTube, mientras que el Observatorio Griffith en Los Ángeles también presentará una transmisión en vivo en YouTube. Según space.com, el eclipse lunar total será visible en partes de las Américas, la Antártida, Europa, África, el este del Pacífico, Nueva Zelanda, el este de Europa y el Medio Oriente. No es visible en Australia. Además de los eclipses lunares, existen los eclipses solares. Según la NASA, esto es cuando la Luna bloquea la vista del Sol. Click aquí para visualizar en tiempo real el eclipse lunar: https://www.youtube.com/watch?v=vGIaEIICIcs