Por Michelle

¿Por qué es importante conocerte a ti mismo? La respuesta es simple, si no sabes quién eres, entonces no sabes lo que quieres y en ese sentido no sabes a dónde vas. La vida te irá llevando por derroteros que tu no has elegido, tal como si te llevara el viento, a su antojo, ritmo y dirección y tú, se lo atribuyes a la suerte, al destino, a tu familia, a la sociedad, al azar o a cualquier cantidad de elementos externos, excepto a tu propia responsabilidad.

La importancia de conocerte radica en la definición de tu ser, por ende, tus gustos, tus elecciones, tus preferencias y cada una de las decisiones que tomas día a día. Esto es trascendente ya que la intensidad de tu vida no es determinada por la velocidad de las acciones que emprendes y llevas a cabo, sino por la precisión de las decisiones que tomas. Cuando una persona se conoce a sí misma y se responsabiliza de su propia vida, toma las decisiones adecuadas que lo acercan cada vez más a su propia plenitud y realización personales.

Tu auto – concepto es la opinión que tienes sobre ti mismo, aquello que crees y piensas sobre ti mismo. Y éste determina el 100 % de tu vida, es decir, cada cosa qué haces y cómo la haces. Tu vida y cada uno de los ámbitos que la conforman son la proyección fidedigna de lo que tú piensas sobre ti mismo. Cada situación en tu vida se corresponde de manera perfecta con las decisiones que consciente o inconscientemente has tomado en tu día a día, decisiones todas ellas basadas en tu auto concepto.

El auto concepto es un contexto de significación, el cual implica una determinada esfera de acción. Por ejemplo, si en tu auto concepto no te consideras a ti mismo un lector, evidentemente jamás te encontrarás a ti mismo en una librería eligiendo el próximo libro que leerás. De igual forma, si consideras que no eres deportista, difícilmente te convertirás en un atleta de alto rendimiento. Este auto concepto tiene implicaciones profundas ya que, si el tuyo es limitado, entonces reduces de manera substancial tu esfera de acción y así tu vida queda reducida y acotada, perdiéndote de un horizonte de posibilidades infinitas y de campos de acción en los que enriquecerías tu existencia de manera prodigiosa.

Este auto – concepto fue en primera instancia construido por la opinión de quienes te criaron o educaron, tanto en tu infancia profunda, de los cero a los tres años, como en tu infancia, de los 3 a los 7 años. Estas opiniones, por supuesto contenían gran carga emocional, cultural y social, por lo que no son fidedignas. La buena noticia es que tu auto concepto no es producto terminado, por el contrario, es maleable y modificable y depende de ti ampliarlo y esculpirlo para convertirte en una persona a quien tú mismo admirarías.

Conocerte a ti mismo, implica conocer tu auto concepto y así entender porque hasta el día de hoy has hecho lo que has hecho, has elegido lo que has elegido y has tomado las decisiones que has tomado, la mayoría de las veces sin haber elegido las consecuencias o resultados de las mismas, sufriendo sin comprender quepa quienes originaron esos resultados.

Solo alguien que se conoce, sabe que quiere y como lo quiere, por lo tanto, su vida se intensifica al tomar las decisiones más precisas y adecuadas de acuerdo a su mayor anhelo y no a los condicionamientos socio culturales o a lo que su familia esperaría que hiciera o viviera.

Conócete a través una consulta, descubre tu propia estructura interna y los lentes a través de los cuales puedes verte y descubrir tu ser, para que de esta forma, potencialices tu existencia y tomes las elecciones que más te acerquen a tu propia felicidad.

Lic. Michelle Martos Ramírez

Consulta Individual y de Pareja

442 2302398

@Encontrando.te

Encontrándote