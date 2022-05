Impulsan subasta de arte contra el cáncer de mama

Con el fin de dar continuidad a los servicios que ofrece la Fundación de Cáncer de Mama, A.C. (FUCAM) en la detección, tratamiento y erradicación de esta enfermedad, el próximo 13 de mayo se llevará a cabo en el Museo de Arte de Querétaro (MAQRO) una subasta de obras de arte, arte-objeto y joyería en beneficio de esta organización.

La secretaria de Cultura, Marcela Herbert Pesquera, aseguró que esta subasta, la cual es impulsada por la psicóloga clínica, Martha Beatriz Kuri González, a quien reconoció por su labor social y altruista, es muestra de la contribución que el arte y la cultura aportan al desarrollo social e integración de la comunidad artística.

“En la Secretaría de Cultura estamos convencidos de que el arte es una oportunidad de decir las cosas que trascienden; es solidarizarse con causas como éstas que permiten involucrar a la sociedad en este proceso no solo creativo, sino de inspiración para seguir buscando el bien común”, apuntó Herbert Pesquera.

Asimismo, Martha Beatriz Kuri González afirmó que el diagnóstico oportuno es el más importante, de ahí la invitación a que las mujeres se realicen su revisión periódica, al mencionar que, si un cáncer es detectado de manera temprana, la tasa de supervivencia a cinco años puede ser de hasta el 97 por ciento.

“Nos da mucho gusto que a través del arte podamos ayudar a más mujeres a prevenir esta enfermedad y no esperar a que sea demasiado tarde, a veces pensamos que a mí no me va a pasar pero hoy en día las estadísticas nos demuestran lo contrario, por eso la importancia de sumar alianzas para prevenir, tratar y erradicar el cáncer de mama”, subrayó.

El director del Museo de Arte de Querétaro, Antonio Arelle Barquet, detalló que todo lo recaudado en la subasta se destinará a la adquisición de una unidad móvil equipada para realizar estudios de mastografía de pesquisa para la detección oportuna de cáncer de mama en los 18 municipios del estado.

La Fundación de Cáncer de Mama AC (FUCAM), es la primera y única institución privada sin fines de lucro en México que ofrece tratamiento integral y seguimiento especializado de cáncer de mama, mediante su unidad hospitalaria de alta especialidad en la Ciudad de México y centros de detección en los estados de Oaxaca, Morelos y un consultorio de detección en Chiapas.

También cuenta con tres unidades móviles y un vagón en “El Tren de la Salud’, para brindar cobertura de diagnóstico temprano en distintas regiones del país, a través de campañas de pesquisa con mastografía; además ha desarrollado una estrategia integral que inicia con programas de educación y promoción sobre la detección oportuna, el diagnóstico de precisión y el tratamiento médico quirúrgico del cáncer de mama, hasta la reconstrucción mamaria incluyendo el apoyo psicológico/tanatológico.

Cabe mencionar que para este evento se recibió la donación en obra de 62 artistas entre ellos los queretanos: Luis Selem, Cristopher Orozco, Cirenia Orozco, David Orozco, Ramón Orozco, Antonio Orozco, Alberto Cardenas Bribiesca, Carla Delgado, Renato Escaldón, Santiago Pani, Silvia Elena Díaz de León y Leticia Valenzuela.

La entrada a la subasta tiene un costo de 700 pesos, y para adquirirlo es necesario que las y los interesados depositen dicha cantidad en la cuenta de FUCAM A.C. con los siguientes datos: Banorte, Enlace Negocios Básica, Cuenta 1103414367, Clabe 072180011034143676, RFC FUC000126KW5 y el nombr completo del comprador; una vez ralizado el pago mandar evidencia al correo maqeducativos@gmail.com para agendar la entrega del boleto.