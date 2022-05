Hugo Sánchez inicia programa de entrevistas por plataforma digital

Hugo Sánchez, el mejor futbolista mexicano e la historia, tendrá su propio programa de entrevistas con otros míticos futbolistas como Karim Benzema, Carlo Ancelotti y Andrés Guardado, entre muchos más, a través de la plataforma Star+

El pentapichichi se dijo satisfecho por este proyecto que iniciará este mismo martes para dar a conocer la parte deportiva, pero también humana de quienes han atajado penalties, de quienes han conquistado títulos de goleo, de quienes se han distinguido por la férrea defensa de su equipo y por quienes han dirigido a los mejores equipos del mundo.

“No soy periodista, y es algo que me agrada, porque estando sobre todo en España, de cualquier equipo que vienen, me visitaban amigos y me iba a cenar con ellos, en esas cenas en las que tomábamos algo juntos, había conversaciones muy amenas y no solamente de futbol, sino que habríamos el abanico de cosas que pasan en México y el mundo, y estando fuera del país como que la gente sabe de más y hay más confianza”, dijo el ex Niño de Oro.

Mo dejes de ver al ídolo surgido en Pumas de la UNAM cada martes a través del programa “Hugo Sánchez presenta…”

El atractivo programa es una producción original de ESPN y constará de 12 episodios, de los cuales los primeros tres estarán disponibles este martes a las 20:00 horas; Andrés Guardado, Diego Láinez, Héctor Herrera y Karim Benzema son algunas de las figuras del deporte que se sentarán a hablar sobre su vida junto a Hugo Sánchez pero también se espera que figuras del espectáculo se sumen.