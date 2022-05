¡Histórico!, una árbitra mexicana será asistente en el Mundial de Futbol Qatar 2022

La árbitra asistente mexicana Karen Díaz Medina hará historia este año, cuando esté presente en el Mundial de Qatar 2022 junto con sus compatriotas César Ramos, Fernando Guerrero, Miguel Hernández y Alberto Morín.

La Comisión de Árbitros de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) dio a conocer los 36 árbitros principales, 69 asistentes y 24 miembros de equipo del VAR.

Así, por primera vez en un Mundial habrá tres árbitras principales (Stéphanie Frappart, de Francia; Salima Mukansanga, de Ruanda, y Yoshimi Yamashita, de Japón, así como tres asistentes, entre ellas la mexicana, Neuza Back, de Brasil, y Kathryn Nesbitt, de Estados Unidos.

“Nos complace poder contar por primera vez en la historia del Mundial con árbitras junto con las asistentes. Con estos nombramientos culmina un largo proceso que comenzó hace varios años con la designación de árbitras en torneos masculinos juveniles y absolutos de la FIFA. En este sentido, no nos cansaremos de repetir que lo importante es la calidad y no el género”, aseguró Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.

La FIFA analizó más de 50 tríos arbitrales de todo el mundo como aspirantes para estar en Qatar 2022 y los seleccionados pasaron por un severo proceso de preparación.

En junio y julio, las árbitras seleccionadas participarán en varios seminarios (Asunción, Madrid y Doha), en los que se revisarán y analizarán videos de situaciones reales de partido y participarán en sesiones prácticas de entrenamiento con futbolistas, que se grabarán para que los participantes reciban comentarios inmediatos de los instructores.

