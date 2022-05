“El mezcal como un remedio curativo para Diabetes? ¡Conoce sus beneficios!

Uno de los beneficios de consumir mezcal y que seguramente no sabías es que ésta bebida tradicional de Guerrero y Oaxaca NO provoca resaca, y eso no es lo mejor de todo, también puede aportar a tu salud de manera positivia ya que funciona como digestivo, de igual manera según un estudio de la Universidad de Florida sugieren tomarse un caballito en ayunas ya que esto puede ayudarte a reducir o bien, regular los niveles de glucosa, colesterol y trigliceridos, además que reduce el riesgo de tener un infarto. Sin duda, el mezcal es una de tus mejores opciones en bebidas.