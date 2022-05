Eduardo Matos Moctezuma gana el Premio Princesa de Asturias

El arqueólogo y antropólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma fue galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2022.

Matos Moctezuma fue acreedor al premio entregado por la Fundación Princesa de Asturias, que reconoce la labor científica, social, cultural y humana que realizan personas e instituciones del ámbito hispánico e internacional.

“El Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales es para mí un altísimo honor que mucho agradezco. México y España son países hermanos que están unidos por lazos indisolubles y deberán estrechar aún más sus relaciones. Este galardón me llena de orgullo y llegan a mi memoria los nombres de mis maestros, que me formaron en el campo de la antropología y, en particular, de la arqueología”, dijo el investigador tras aceptar el galardón.

“Penetrar en el pasado para traerlo al presente ha sido la labor que de manera constante he desempeñado a lo largo de mi vida. El día de hoy veo con enorme satisfacción los frutos de esa tarea, que me permitió conocer nuestra propia historia y cómo esta se unía con la historia de otros países como España”, agregó el galardonado, quien hace años dirigió la excavación del Templo Mayor en la Ciudad de México.