Chicharito habla de cómo se siente tras la separación de sus hijos debido a su divorcio.

Javier Hernandez “Chicharito” no pudo contener las lágrimas en una entrevista realizada por el reportero Jorge Ramos en ViX en Estados Unidos al hablar en exclusiva sobre el tema de la separación que sufrió de sus hijos Nala y Noah debido al divorcio con su ex exposa la modelo e influencer australiana Sarah Kohan.

“Estos dos años la gente ha dicho que soy mal padre y no tienen ni idea porque yo no he dicho nada, he experimentado mucho dolor. Yo no he querido que sepan eso pero son los dos seres que más amo”, mencionó también que le fue muy difícil no verlos tras la ruptura con su ex pareja hace dos años.

Así como también hace mención sobre su última participación en la Selección Mexicana: “Lo único que te puedo decir, de todo corazón, es que estoy haciendo todo lo que puedo dentro y fuera del campos para poder tener una oportunidad. Si no quisiera estar en la selección ya me hubiera retirado”, concluyó.