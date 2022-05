ALFREDO ADAME DECLARA “PUEDO LLEGAR A ASESINAR”

Su novia reaccionó diciendo que creyó que ya había cambiado y se mostró incrédula ante la advertencia del actor.



Alfredo Adame ha vuelto a emitir declaraciones que lo ponen en el ojo de la crítica, pero ahora con su novia Magaly Chávez durante su participación en el programa “Soy famoso ¡Sácame de Aquí!”.



La relación entre ambas celebridades comenzó a dar indicios de que algo no estaba bien, pues desde que comenzaron a salir hace un par de meses han terminado en al menos una ocasión.



Ahora, Adame confiesa en televisión nacional que está celoso y no responderá por el nivel de violencia que pueda resultar de ello, incluso si se trata de asesinar aunque no especificó a quien.

“Ya no voltees a ver a Guty, eh. Porque me estoy poniendo celoso, reina. Y ya sabes que cuando se me sube lo Adame a la cabeza puedo llegar incluso a asesinar”, le advirtió a Magaly.



Guty Carrera es un modelo que también participa en el reality y que debido a su complexión física ha llamado la atención de otras participantes, incluida la pareja de Adame.



El excandidato a una diputación en Tlalpan se percató de que así fue y comenzó a ignorarla todo el programa hasta que durante la edición de este jueves finalmente estalló.



Fuente: Publimetro