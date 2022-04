Tiroteo en el Metro de nueva York deja al menos 13 personas heridas

Un tiroteo en el Metro de Nueva York dejó al menos 13 personas heridas, en tanto que las autoridades ya llevan a cabo las investigaciones del caso.

Las personas que resultaron heridas ya fueron trasladadas a diferentes hospitales para su atención médica.

El Departamento de Policía de Nueva York informó que los hechos ocurrieron la mañana de este martes en la plataforma del Metro, ubicada en la calle 36 de Brooklyn.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB