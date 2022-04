Termina etapa de atención preferente a la pandemia por COVID-19 en México

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó sobre el fin de disposiciones como el uso de cubrebocas y la actualización del semáforo epidemiológico.

De esa manera, el gobierno de México determinó retirar la atención preferente a la pandemia por COVID-19, dada la considerable reducción de índices de contagio en el país y de defunciones por esa causa.

“Quizá rumbo al invierno haya un repunte de contagios. Con tanta protección por la vacuna no será así para las defunciones o la hospitalización. Entonces hemos decidido que el semáforo de riesgo ya no se emitirá, ya no lo emitiremos”, dijo el funcionario durante la conferencia de prensa “mañanera”.

Sobre el uso del cubrebocas, aseguró que ya no es imprescindible.

“De que puede ser útil de usarlo en espacios cerrados, desde luego quien lo tenga tendrá menor probabilidad de transmitirlo. El espacio cerrado sería por el momento el último elemento en donde se necesita utilizar”, apuntó.

Sin embargo, señaló que ya se publicó un nuevo lineamiento técnico, el cual aún debe ser avalado por la el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el cual retira la obligatoriedad del uso del cubrebocas en los espacios de uso público y privado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó a su vez que ya terminó la etapa en la que se brindará atención preferente a la pandemia de COVID-19.

“Hoy termina una etapa que tiene que ver con la atención preferente a la grave pandemia que padecimos, que sufrimos, que nos dejó mucha tristeza. Vamos a terminar con esta etapa y vamos a inaugurar una nueva”, expresó el mandatario.