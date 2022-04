Salud mental de las y los estudiantes, prioridad en el regreso a clases: Vocería

El vocero organizacional, Erick Ventura, informó que hoy casi el 100 por ciento de las escuelas de educación básica en el estado ya retomaron las clases presenciales, y con los debidos protocolos de prevención y filtros, se ha impedido que el virus ingrese a los centros escolares.

Invitó a tener la seguridad de que las escuelas no representan un foco de contagios. Agregó que la salud mental de los menores debe ser la prioridad, y recomendó no presionarlos si al principio no obtienen buenas calificaciones o les cuesta trabajo retomar su ritmo.



Para ayudarlos a adaptarse al regreso de clases presenciales, el Vocero sugirió establecer en casa espacios de comunicación y no centrar la atención en lo que dejaron de aprender durante la pandemia, sino reconocer lo que si pudieron hacer en ese tiempo.



Pidió enfocarse en las ventajas que representa el regreso a clases: como la seguridad de que los hijos se encuentran en un espacio seguro y aprendiendo y la recuperación de un elemento vital para su desarrollo, tanto académico como físico y emocional.



Expuso que, durante los últimos meses, expertos en educación se dieron a la tarea de diseñar estrategias para ayudar a las y los estudiantes a retornar a las aulas, y destacó el papel fundamental de las familias en el regreso a clases.

Finalmente llamó a la población que aún falta de recibir alguna dosis de la vacuna para que acuda a sus citas, pues, aseguró, “el virus no se ha ido y cada día toma nuevas formas para contagiarnos, no le des oportunidad de terminar con tu vida, ¡vacúnate!” recalcó.