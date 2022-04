Retos y desafíos de mango mexicano

La Dra. María Hilda del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) menciona que los principales retos son el cambio climático, que en los últimos 10 años las sequias son muy severas y están afectando bastante las áreas productoras de mango de temporal, en años posteriores en Nayarit, estas áreas producían de 12 a 14 ton/ha y últimamente los rendimientos han disminuido hasta 4 máximo 9 ton/ha en este tipo de producción temporal.

La falta de agua provoca un bajo amarre de frutos o bien frutos de tamaño muy pequeño que no alcanza el calibre ni para el mercado nacional. Así también, años con falta de temperaturas bajas (< a 20°C) durante el proceso de diferenciación floral ocasionan floraciones irregulares o nula floración afectando seriamente la productividad del cultivo y el bolsillo de los productores. La presencia de lluvias durante ciertas etapas criticas como floración ocasiona un fuerte ataque de enfermedades con antracnosis o meses secos provocan la presencia de plagas como el trips y escama blanca.

Abastecimiento de agua y bioinsumos

En lo que se refiere a la cuestión hídrica, nuestra entrevista comenta que “nuestros huertos son básicamente de temporal, dependen de la lluvia, y debido al cambio climático, ya no es tan redituable depender de la lluvia. Lluvia tenemos muchísima en Nayarit, pero es necesario como captarla, distribuirla y hacerla llegar a los huertos”.

Además, añade que “la otra seria sanear nuestros suelos, a través de bioinsumos, también aplicar la tecnología que se ha generado de manera integrada”.

Mejoras en el mango de México

Se puede mejorara mucho la calidad y el rendimiento, que ha sido muy afectado, por condiciones de clima. Además, mejorar el tamaño, los calibres, tener nuevas variedades, y así estar adaptado para el mercado cambiante, requiere de variedades, como algunos que no requieren de fibra. Y así se requieren de variedades que no contengan poca o no tengan fibra, y así tener de mas variedades para poder demandar el mercado existen y satisfacer las necesidades. Poder aplicar esta tecnología apara que tengamos la calidad necesaria, que se produzcan frutos sanos, inocuos, etc.

Mango orgánico

En relación con el mango orgánico puntualiza la Dra. María Hilda “creo que las perspectivas de mercado son muy buenas para los mangos orgánicos, pero el detalle es que, en México, todavía se encuentran iniciando sin conocer y saber llevar bien el proyecto, aunque ya existe un grupo interesado y cada vez se agregan mas productores que requieren tener este tipo de producción sin productos químicos. Creo que seria un poco lenta la transición, pero debemos ir por este camino, esa es la tendencia.

Búsqueda de nuevas variedades

“Por otro lado, en México tenemos las mismas variedades por más de 50 años y estas son cada vez más vulnerables al cambio climático, por lo que urge estudios de nuevas variedades que sean mas resilientes al clima y con carteristas que demanda el mercado tanto internacional como nacional”, puntualiza la Dra. María Hilda Pérez.

Recuperado de InfoRural